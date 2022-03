Nicola, 13 anni, fuggito con la mamma della guerra in Ucraina, accolto dal basket di Lugagnano

Nel tardo pomeriggio di venerdì 26 marzo, presso gli impianti sportivi di Via Dora Baltea a Lugagnano, si è svolta una breve ma significativa cerimonia durante la quale l’associazione sportiva di basket della frazione, il cui presidente è Mirco Amali, ha accolto Nicola (Mykola, in ucraino), uno dei due ragazzini – l’altro avrà la possibilità di inserirsi nella scuola calcio di Palazzolo – provenienti dall’Ucraina appunto, ospiti della nostra comunità.

Comunità oltremodo attiva, e va elogiata per questo, nell’ambito della beneficienza e della generosità verso chi ne ha più bisogno e l’ennesima testimonianza di questa capacità di accoglienza ci è data proprio dalla volontà di favorire l’integrazione di coloro che stanno fuggendo dalla loro terra, oramai troppo insanguinata ed invivibile.

Nicola, 13 anni, è fuggito insieme alla mamma dalla guerra ed ora è qui, in mezzo a noi, pronto a ripartire.

I ragazzi della squadra di basket lo hanno accolto con un cartellone in cui c’era scritto a grandi lettere in ucraino “Benvenuto Mykola” ed insieme agli allenatori ed al presidente Amali hanno desiderato regalargli la divisa della società, la quale si è presa carico anche delle spese per la sua partecipazione all’attività sportiva. Un gesto lodevole, ulteriore segno di generosità.

Alla presenza del sindaco Gianluigi Mazzi, del vicesindaco Gianfranco Dalla Valentina e della dirigente del plesso scolastico di Sona Maria Federici si sono svolte le presentazioni e con l’aiuto di un’interprete, Nicola ha potuto interagire e sentirsi parte del gruppo, dimostrando anche le proprie abilità sportive con qualche tiro a canestro e questo anche per farlo sentire a proprio agio, mantenendo quel rispetto nei confronti di chi la sofferenza l’ha vista e purtroppo vissuta.

“In occasione di questo momento di integrazione, tengo molto a ringraziare tutte le famiglie del nostro Istituto di Sona in quanto sono stati raccolti ben tre container con beni di prima necessità e vestiario per la popolazione ucraina, sono davvero commossa e grata per questa ondata di grande impegno da parte della popolazione”, queste le parole della dirigente Federici, la quale si è spesa moltissimo affinché i due ragazzi ucraini fossero integrati al meglio nel polo di Sona, ringraziamenti sinceri e sentiti che si uniscono a quelli di Mazzi e Dalla Valentina, i quali concordano quanto sia presente l’aiuto dei nostri concittadini soprattutto quando si tratta di beneficenza e sostegno.

In tarda serata è arrivata anche la riconoscenza da parte di Nicola attraverso l’interprete: “sono scioccato dall’accoglienza ricevuta, mi sento davvero felice”.

Speriamo questo ulteriore capitolo di sofferenza finisca presto e che Nicola possa nel frattempo integrarsi sempre più nella nostra collettività e sentirsi, anche se solo temporaneamente, a casa.