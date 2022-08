Nelle biblioteche di Sona e Lugagnano torna “Il gioca estate”: i giovani lettori sono invitati a recensire i libri che leggono

Anche quest’estate le biblioteche di Sona e di Lugagnano propongono a bambini e ragazzi “Il gioca estate”: l’iniziativa riguarda una selezione di libri, rispetto a cui viene chiesta ai giovani lettori una recensione al momento della restituzione del prestito.

A fine estate, tutti i partecipanti al gioco riceveranno un piccolo regalo. I titoli in questione, adatti ai bambini in età scolare sino ai 15 anni, sono stati scelti tra le ultime novità appena uscite in libreria e si individuano facilmente, sugli scaffali delle biblioteche, grazie ad un’etichetta dedicata.

“I tempi dilatati dell’estate, senza gli impegni che riempiono anche le giornate dei più piccoli durante l’anno – affermano le bibliotecarie –, sono il momento ideale per avvicinarsi alla lettura e scoprirne la magia, senza imposizioni, in totale libertà. Alla fine dell’estate, grazie ai commenti dei giovani lettori, comunicheremo quali sono stati i libri più letti e i più graditi. E daremo un piccolo regalo a tutti”.

La selezione, ad opera di Irene Canzian, comprende tanti titoli tra cui scegliere per vivere, anche da fermi, esperienze avventurose, per conoscersi meglio, per stimolare la fantasia e la capacità di riflessione. Senz’altro una buona idea per passare in biblioteca con figli e nipoti prima di partire per le vacanze. “L’amore per la lettura nasce dalla libertà di poter scegliere in base ai propri gusti. Portate bambini e ragazzi in biblioteca durante l’estate e lasciate che scelgano da quale storia farsi coinvolgere”, invitano le bibliotecarie.

La biblioteca di Sona è aperta con i consueti orari, il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 19, il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 9 alle 13, mentre la biblioteca di Lugagnano, nella nuova sede di via De Gasperi 13/a, è aperta il martedì dalle 9 alle 13, il mercoledì ed il venerdì dalle 14.30 alle 18.30. Entrambe possono essere contattate all’indirizzo e-mail biblioteca@comune.sona.vr.it.