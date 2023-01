“Nella rete. Sulla vita di Aaron Swartz”. Lo spettacolo di Francesca Botti sabato a Sona

Sabato 14 gennaio, dopo essere stato messo in scena a Mantova, arriva a Sona in sala del Consiglio alle ore 21 lo spettacolo “Nella rete. Sulla vita di Aaron Swartz”, un monologo teatrale di Francesca Botti (nella foto), liberamente ispirato alla vita di un hacker statunitense.

Dieci anni fa Aaron Swartz, un giovane e brillante genio dell’informatica, si tolse la vita. Cresciuto a Chicago, studia e lavora per costruire le architetture informatiche e le licenze d’uso del futuro. Invece di farsi attrarre dal business imprenditoriale, decide di spendersi per l’attivismo politico e tecnologico.

Si batte per il libero accesso alla conoscenza on line, ma questo lo fa scontrare con il governo statunitense, che avvia una durissima battaglia legale contro di lui, dopo che nel 2011 viene incastrato mentre tenta di “liberare” documenti del Massachusetts Institute of Technology. Alla fine Aaron si toglie la vita convinto delle sue idee, dei suoi diritti e incapace di venire a patti con un mondo in cui non si riconosce.

“Più racconto questa storia e ne parlo con le persone – scrive Francesca Botti – più credo sia necessaria e forte. Aaron amava il dialogo e il confronto. Aaron amava mettersi in discussione e cercare soluzioni. Aaron aveva coraggio e curiosità. Non era però un supereroe, era un ragazzo. Un ragazzo che credeva nella comunità e nella forza rivoluzionaria delle idee che diventano azione”.

“Non posso preoccuparmi continuamente per il male che posso fare. Ma posso occuparmi di fare del bene. E al diavolo le regole” (Aaron Swartz)

L’accesso allo spettacolo in sala del Consiglio in piazza della Vittoria a Sona è libero.