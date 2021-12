Nella notte atti vandalici al centro vaccini di Bussolengo. Per sistemare intervengono i volontari della Protezione Civile

Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 dicembre il centro vaccini di Bussolengo è stato oggetto di una serie di atti vandalici.

Ignoti hanno imbrattato i tendoni del centro posizionato presso l’ex bocciodromo con scritte in vernice rossa contro il governo e contro i vaccini, come si può vedere dalle foto.

Già questa mattina sono immediatamente intervenuti sul posto i volontari della Protezione Civile di Sona e di Bussolengo per cancellare le scritte e riportare la situazione alla normalità. Nel frattempo sono iniziate le indagini per individuare gli autori di questi vandalismi.

“Gli atti vandalici sono sempre per definizione vigliacchi – commenta l’assessore alla protezione civile di Sona Gianfranco Dalla Valentina – e rappresentano la parte peggiore della nostra società. Ma non potranno mai oscurare il lavoro che con impegno totale porta invece avanti la parte migliore della nostra società, rappresentata dal volontariato e dalla cittadinanza attiva, come nel caso della nostra Protezione Civile oggi impegnata a ripulire i danni di queste azioni insensate”.