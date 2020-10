Nella guida Slow Wine 2021 anche il Bardolino Chiaretto della cantina Poggio delle Grazie dei fratelli Brutti di Lugagnano

Anche quest’anno le aziende del nostro territorio si distinguono per la qualità e l’eccellenza. Il caso in questione è la cantina Poggio delle Grazie dei fratelli Brutti di Lugagnano: il loro Bardolino Chiaretto è stato nuovamente nominato nella guida Slow Wine 2021, la guida completa del vino italiano che seleziona le migliori cantine e bottiglie del panorama enologico nazionale, disponibile a partire dal 7 ottobre su www.slowfoodeditore.it e in libreria dal 14.

Il Bardolino Chiaretto di Poggio delle Grazie rientra nella categoria “Top wine – Vino quotidiano”, vino che sotto il profilo organolettico ha raggiunto l’eccellenza durante le degustazioni e che presenta un buon rapporto qualità prezzo.

I vini rosa sono una valida alternativa alla scelta tra bianchi e rossi: un modo diverso per valorizzare la vitivinicoltura del nostro variegato territorio. Freschi e versatili, si prestano sia come vino da aperitivo sia in accompagnamento a un pasto.

Occasioni importanti, quindi, per far conoscere la ricchezza anche enogastronomica del nostro territorio a un pubblico regionale e nazionale.

Avvicinarsi al mondo vitivinicolo ed enogastronomico è sempre una preziosa occasione sia per approfondire un nostro aspetto culturale sia per conoscere realtà aziendali del territorio. L’invito è quello di visitare la cantina Poggio delle Grazie e assaggiare il rinomato Bardolino Chiaretto e gli altri loro straordinari vini, acquistabili direttamente sulla piattaforma e-commerce della cantina.