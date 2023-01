Nel nuovo libro dell’Unione Stampa Filatelica Giulia Nicoli racconta il postcrossing e la posta ordinaria durante il Covid

L’USFI e l’iniziativa editoriale

Si chiude un anno intenso e se ne apre uno altrettanto interessante per i soci dell’Unione Stampa Filatelica Italiana, il prestigioso collettivo – fondato nel 1966 – che riunisce la quasi totalità dei giornalisti e degli scrittori che in Italia diffondono, attraverso il proprio impegno, il collezionismo filatelico.

Su 120, 40 hanno aderito con entusiasmo alla proposta del Presidente Beniamino Bordoni, ovvero scrivere ciascuno un saggio sulla propria vicenda di autore durante il Covid: “Ogni socio ha trattato l’argomento con le modalità più gradite, ad esempio partendo da una testimonianza, da riflessioni o esperienze personali, per descrivere come si sono vissuti l’isolamento ed il periodo dell’emergenza sanitaria, con l’inserimento di riferimenti filatelici e postali in relazione ad uno specifico argomento”.

I saggi sono stati poi raccolti nel volume “Un bollo in maschera. Gli autori filatelici e la pandemia” per i tipi di Prodigi Edizioni. Il titolo – un gioco di parole che strizza l’occhio al francobollo come oggetto postale, alla mascherina e all’opera di Verdi “Un ballo in maschera” – è una felice idea del socio Claudio Baccarin.

In chiusura, vi è una rassegna di emissioni filateliche da tutto il mondo riconducibili al Covid.

Il Baco “entra” nell’USFI

Socio scrittore Usfi da luglio 2021, tra i più giovani in Italia, Giulia Nicoli è uno dei 40 autori dell’opera. Da anni attenta in particolare alla commistione tra corrispondenza cartacea (in Italia e all’estero) e nuove tecnologie – con un occhio di riguardo alle dinamiche relative ai social network – per Il Baco da Seta cura la rubrica di cultura sul territorio “Il Caleidoscopio”, dove spesso scrive di filatelia.

Il suo saggio “Posta ordinaria in tempo di pandemia: il caso Postcrossing” è uno spassionato ma approfondito punto di vista su due importanti aspetti che si sono snodati durante e dopo la pandemia. Da un lato, l’attività degli 800mia iscritti al sito Postcrossing – i quali dal 2005 si impegnano a spedire e ricevere cartoline a e da altri iscritti in tutto il mondo, su base casuale e in lingua inglese – che è proseguita pur con qualche “scossone” dovuto alle incessanti vicissitudini anche normative in campo postale a causa del Covid. Dall’altro, con la morsa della pandemia finalmente allentata, la rinascita – emozionante e quasi insperata – degli incontri tra gli appassionati del settore, di cui quelle pagine vogliono essere anche una testimonianza e un tributo non privo di gratitudine.

Una bella occasione per fare cultura su tematiche di nicchia che meritano un approfondimento esperto e accorato da chi ne fa un lavoro e una passione, per… affrancarsi proprio da quella nicchia in cui rimarrebbero altrimenti ingiustamente relegate.

Le informazioni sul volume dell’USFI

https://www.usfi.eu/le-notizie-sociali/pronto-il-nuovo-libro-dellusfi/

Il sito Postcrossing a cui è dedicato il saggio di Giulia Nicoli

https://www.postcrossing.com/