Nel fine settimana l’ASD Bike Team Caselle organizza una due giorni dedicati interamente a Sammy Basso

“Un altro passo verso il traguardo” questo è lo slogan scelto dai promotori di questa bella iniziativa a scopo benefico, un week end dedicato interamente a Sammy Basso e alla sua Associazione “AIPROSAB”.

Il tutto è possibile grazie il patrocinio dei Comuni di Sona, Mozzecane, Sommacampagna, Valeggio sul Mincio e Castelnuovo del Garda e si svolgerà per una parte presso il teatro di Valeggio sul Mincio e per l’altra tra le campagne di Custoza.

Sabato 20 maggio alle ore 20,45 presso il teatro Smeraldo di Valeggio Sul Mincio, è prevista una conferenza Motivazionale aperta a tutti e con ingresso a offerta libera, alla serata parteciperanno vari ospiti e altri amici di Sammy che anche loro, nonostante le dure prove della vita, daranno testimonianza della propria esistenza, un vero esempio per tutti a non arrendersi mai.

Domenica 21 maggio, con ritrovo alle ore 10, si svolgerà invece a Custoza di Sommacampagna, una bella passeggiata naturalistica completamente in mezzo al verde, fuori dal traffico, tra sentieri e mulattiere che circondano la splendida location di “Corte Vittoria” che farà anche da fulcro logistico per ritrovo e arrivo della manifestazione, il percorso facile e breve, circa 4 km, adatto a tutta la famiglia, bambini e nonni compresi, tutti insieme per passare una piacevole giornata in compagnia di Sammy Basso.

Sono già aperte le prenotazioni online per partecipare alla passeggiata, tutte le info sono disponibili sul sito del gruppo cicloamatori Bike Team Caselle www.bike-team.it, associazione sportiva che spesso si presta all’organizzazione di iniziative sportive e solidali sul territorio del Comune di Sommacampagna.

La quota di adesione di 10 €, che sarà richiesta solo prima della partenza, comprende una serie di gadget ricordo fino ad esaurimento scorte e un rinfresco finale offerto dall’agri-gelateria di “Corte Vittoria”.

Tutto il ricavato raccolto dall’iniziativa sarà devoluto all’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, che, assieme al suo portavoce, Sammy Basso, si occupa ormai da anni di raccogliere fondi da destinare alla ricerca contro la progeria, malattia conosciuta anche con il nome di “invecchiamento precoce” di fare divulgazione scientifica seria verso questa malattia e di fornire un supporto adeguato a livello medico ed informativo alle famiglie con figli con progeria.

La cura verso questa malattia, seppur ancora non esistente, è più vicina che mai, e molti sono gli studi che negli anni hanno permesso di trovare dei farmaci che possono essere un valido aiuto per i ragazzi affetti dalla progeria.

Per questo all’evento parteciperanno anche i Sammy Runners, un gruppo di amici di Sammy che si sono messi in gioco correndo, e facendo correre a Sammy, intere maratone, con lo scopo non solo di aiutare la ricerca, ma anche di far emergere il lato più goliardico, ma non per questo meno serio, dell’impegno sociale verso questa malattia: il loro scopo è infatti quello di portare un messaggio di speranza e di unione, facendo riflettere sul fatto che tutti assieme si possono raggiungere traguardi che da soli sarebbero stati impossibili, ma senza mai scordare il divertimento, il sorriso e la giusta leggerezza.

In un periodo storico in cui l’essere umano è stato costretto e lo è tuttora per gli eventi mondiali ben noti a vivere con sentimenti quali angoscia, dolore e paura, un evento come questo, atto a donare quel valore che tanto serve ad ogni individuo per andare avanti ovvero la speranza, assume un’importanza ancora più profonda.