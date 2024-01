Nel 2023 sulle strade veronesi sono stati 57 in morti per incidente. Drammatico il report di “Verona Strada Sicura”

In questi giorni “Verona Strada Sicura” ha pubblicato il consueto – e purtroppo drammatico – report sugli incidenti mortali che si sono verificati sulle strade del veronese nel corso dell’anno appena trascorso.

“Verona Strada Sicura” è un’associazione senza scopo di lucro di persone appartenenti al comparto sicurezza e soccorso, all’associazionismo no profit, atleti disabili di handbike e semplici famiglie impegnate nel sociale che fanno del loro lavoro e tempo libero un motivo di sensibilizzazione alla sicurezza stradale in tutta la provincia di Verona.

Nel 2023 nel territorio di Verona e provincia si sono verificati 54 incidenti stradali mortali che hanno provocato il decesso di 57 persone, di cui 25 motociclisti (compresi ciclomotori), 15 automobilisti, 8 passeggeri (in auto o in moto), 6 pedoni, 1 ciclista, 1 monopattinista e 1 conducente di trattore agricolo (per incidente sulla pubblica via e perciò non nel fondo agricolo).

Analizzando i 25 incidenti che hanno coinvolto motociclisti emerge che in ben 11 casi si è trattato della perdita autonoma del controllo del proprio mezzo, seguiti da 10 casi in cui il motociclo si è scontrato con un’autovettura e poi 4 casi di sinistri contro furgoni o autocarri.

Analizzando poi i 15 casi di decesso di conducenti di autovetture a cui vanno aggiunti anche 6 decessi di passeggeri si registrano ben 11 casi di perdita autonoma di controllo del veicolo seguiti da 6 casi di scontro tra autovetture, 3 casi di autovetture contro furgone o autocarro e 1 caso di sinistro con autobus.

I 6 pedoni deceduti sono stati investiti in 4 casi da una autovettura, in 1 caso da un autocarro e in 1 caso da una moto. Il decesso di 1 ciclista e quello di 1 monopattinista sono stati causati dallo scontro con altrettante autovetture.

Passando ad analizzare le età dei deceduti, il report di “Verona Strada Sicura” indica che la fascia decennale d’età che ha visto il maggior numero di decessi è quella tra i 60 e 69 anni con 11 morti, seguita dalla fascia 50/59 anni con 9 decessi. Nella macro fascia tra gli 0 e 29 anni si sono registrati 16 giovani decessi. Per quanto riguarda invece il genere, sono decedute 49 persone di sesso maschile e 8 di sesso femminile.

Settembre è il mese che ha registrato la maggiore concentrazione di incidenti con ben 11 sinistri seguito dagli 8 del mese di luglio. Il giovedì è stato il giorno settimanale più pericoloso con 13 incidenti mortali di cui 6 concentrati tra le ore 18 e le ore 22. A seguire gli 11 incidenti mortali del sabato di cui 4 concentrati anch’essi nella fascia oraria 18/22, che si conferma pertanto essere la fascia oraria più pericolosa.