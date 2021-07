Nel 2020 a Sona sono aumentati i lettori: Come trasformare una buona notizia in un cambiamento culturale?

Il 2020 è stato sicuramente un annus horribilis per quasi tutti i settori, davvero tragico anche per quello culturale: cinema, musei e teatri chiusi completamente, concerti ed eventi annullati o rinviati, biblioteche e sale lettura che hanno dovuto vietare l’accesso al pubblico per lunghi periodi.

Il diciassettesimo Rapporto Federculture mette in evidenza tutto questo, ma qualche dato positivo, pur in mezzo ad un panorama sconfortante, balza decisamente all’occhio.

Nel 2020 è infatti aumentato il numero di chi ha dedicato un po’ di tempo alla lettura: complice l’isolamento e la minore attività all’esterno delle proprie mura abitative imposti dal lockdown, ha letto almeno un libro il 3,5% in più degli italiani.

Siamo tra gli europei che leggono meno e sicuramente un libro all’anno non è qualcosa di cui vantarsi, tuttavia pare che il lockdown abbia fatto nascere nuove abitudini o riaccendere una passione che si era sopita dopo le scuole medie. Quindi questo dato si può considerare, pur con cautela, una bella notizia e soprattutto un buon primo passo che fa sperare per il futuro.

Anche Sona conferma questo andamento. Confrontando le statistiche dei prestiti delle Biblioteche di Sona (nella foto) e Lugagnano tra il 2019 e il 2020, tenuto conto dei mesi di chiusura totale (con impossibilità di prenotare libri) e parziale (cioè con prestito ma non a scaffale, solo ritiro o consegna a domicilio, quarantena per i libri restituiti, etc.), risulta che nel 2019 siano stati registrati 2250 prestiti al mese di media, mentre nel 2020 i prestiti mensili in media sono stati 2650 (nei mesi di apertura completa o parziale). Inoltre, non solo a Sona, si segnala un aumento considerevole nella fruizione dei libri digitali (ebook).

L’incremento di lettori è prevalentemente femminile (circa il 70% delle richieste di testi viene da donne) e il 37% dei prestiti è composto da libri per ragazzi.

La biblioteca di Sona risulta la sesta più frequentata della provincia e forse, quando la nuova sala lettura di Lugagnano sarà completata, l’utilizzo degli spazi, anche come luoghi di studio, aumenterà ulteriormente.

Infatti, per poter sperare che questo lieve aumento dei lettori diventi una bella notizia permanente e rappresenti il primo passo verso una maggiore fruizione culturale, bisogna investire, creando spazi ma anche eventi di qualità sul territorio, soprattutto per i giovani e con i giovani.