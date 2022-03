Nel 1919 fu pubblicata l’antologia dei poeti veronesi “Gialloblù”, pro tubercolosi. Tra loro Nino Previtali, poeta sonese

Calamità come epidemie o guerre si accompagnano spesso, per fortuna, a manifestazioni di solidarietà. Sta succedendo al giorno d’oggi, e accadeva anche in passato. Si tratta dei sentimenti di umanità e altruismo che affiorano negli animi degli uomini più sensibili di fronte ad eventi che provocano sofferenze nel prossimo.

Proviamo a pensare a un anno come il 1919. La Prima Guerra Mondiale era appena finita, lasciando un lungo strascico di lutti e tensioni sociali. Come non fosse bastato, imperversava l’influenza cosiddetta spagnola, paragonabile all’attuale diffusione del Covid, con la differenza che allora non c’erano le risorse medico-scientifiche di oggi per arginarla, sicché le vittime furono numerosissime.

Ma vi era anche un’altra malattia contagiosa che seminava la morte: la tubercolosi. Basti pensare che l’anno prima, nel 1918, si contarono ben 73mila decessi da essa causati: immaginiamo la popolazione di una città medio-piccola inghiottita nel nulla in così breve tempo!

A Verona gli artisti furono in prima fila nell’organizzare manifestazioni di solidarietà, allo scopo di reperire fondi per affrontare un morbo verso cui non esistevano ancora terapie specifiche. In quel 1919 i poeti veronesi diedero alla stampe una loro antologia, intitolata “Gialloblù”, in richiamo ai colori simbolo della città. Sottotitolo: “Pro tubercolosi”. A quanto si dice il libro ebbe un buon successo, vendette tre-quattromila copie, e il ricavato andò tutto al “Comitato veronese contro la tubercolosi”.

Una pubblicazione, questa di “Gialloblù”, testimonianza di un’epoca irripetibile per la poesia veronese: mai a Verona erano convissuti così tanti poeti di valore, da Berto Barbarani a Umberto Zerbinati, da Lionello Fiumi a Lina Arianna Ienna.

Ma soprattutto a noi piace citare la presenza di alcune poesie di Nino Previtali (1882-1945), fine verseggiatore che abitava a Sona, la cui opera abbiamo pubblicato in esclusiva su questo sito nella rubrica “Pubblicazioni”.

E su questa stessa rubrica abbiamo da oggi edito anche l’antologia “Gialloblù”, recuperando un libro ormai scomparso e introvabile.