Nek e Renga ai microfoni del Baco: “Arena di Verona vuol dire casa”

Una data evento ed un disco insieme, tutto di canzoni scritte insieme totalmente inedite. Quello del bresciano Francesco Renga e del sassuolese Filippo Neviani, in arte Nek, si candida ad essere una delle piu interessanti novità in arrivo in questo 2023.

E noi del Baco, che abbiamo il piacere sempre più frequentemente di poter realizzare delle interviste musicali esclusive, non potevamo certo non raccogliere l’invito ad incontrarli e a scambiare quattro chiacchiere da condividere con i nostri lettori. Segnatevi intanto la data del loro show, martedi 5 settembre. E prendevi per tempo, se volete acquistare il biglietto, perché novemila tagliandi sono già stati staccati.

“L’Arena è un luogo che ti resta attaccato addosso tutta la vita – esordisce Renga con decisione -. Per un artista, trovarsi qui significa fare qualcosa di indimenticabile. Anche se, naturalmente, la prima volta che sono venuto a cantarci pioveva“.

Nek lo guarda e prende la parola subito con un racconto. “Io ho diversi amici qui. Sin da quando facevo parte dei primi gruppi musicali di quando ragazzino, desideravo un giorno di arrivare a cantare in Arena. Nel 2017 ho fatto il mio primo concerto: prima dello spettacolo, da dietro le quinte, ho rivolto lo sguardo verso il pubblico prima di cominciare e ho detto a mia moglie e a chi avevo vicino ‘ma volete dirmi che tutta sta gente è qui per me?’. Da quel momento per me Arena vuol dire casa”.

Sentite ragazzi come vi siete scelti?

“Siamo molto amici – spiega Renga -, siamo andati anche in vacanza insieme. Dopo tanti anni di lavoro ti viene voglia di mescolarti, di entrare nel mondo di un altro. Ed eccoci qua, con la voglia di fare qualcosa di nuovo per mera scelta artistica. Nel concerto ognuno canterà le canzoni dell’altro, nel disco invece ci saranno tutte canzoni scritte apposta”. “E poi – incalza Nek – in questo mondo musicale spesso l’istinto è sopito. Invece noi due ci sentiamo al telefono continuamente per condividere il nostro essere uomini, con i problemi dei figli. Ci consigliamo molto. Da li a un palco, il passo è stato veramente breve. Tutto è frutto di un rapporto umano che culmina nella passione comune”. “Nek, ti ricordi – riprende Renga – ci siamo conosciuti in occasione del tuo primo Festivalbar. Eri un ragazzino, timido e imbarazzatissimo difronte a un microfono. Oggi sei cosi spigliato da essere diventato un presentatore!”. “Si, ricordi bene Hai ragione. Io sono cresciuto con il pubblico, sono timido, introverso ma sono migliorato grazie al palco. Sembra un paradosso, ma il palco è stata la mia terapia. Interagire con persone e addetti ai lavori mi ha fatto bene”. “Si e stato cosi anche per me – aggiunge ancora Renga – era come se mi guardassi dall’alto perché ero timido anche io. Poi il velo è caduto, soprattutto da quando sono diventato solita uscendo dalla band, i Timoria di cui facevo parte”.

Ci spiegate meglio di questo tour e del disco che farete?

“Il disco è un’isola. Nel senso che nel tour che il 5 settembre arriverà in Arena, canteremo il nostro repertorio, mentre il disco è fatto e concepito come qualcosa di completamente nuovo. Con canzoni assolutamente fatte apposta per creare un lavoro di inediti insieme. Ci siamo messi insieme per divertirci e metterci in gioco anche con cose che da soli non avremmo fatto. Certo, le dinamiche discografiche e di vita sono cambiate totalmente. Oggi è più ‘pericoloso’ il gioco, perché è cambiato tutto. L’Arena oggi per noi era un punto di arrivo, una volta ci arrivavi dopo una lunga gavetta. Oggi la nuova generazione ci arriva più velocemente. Tutto sembra ribaltato ma c’è una cosa assolutamente inalterata: la longevità. Quella non cambia, la scommessa è mantenersi un pubblico nel tempo”-

Ma farete anche altre cose insieme oltre alla musica?

“Avremmo già un titolo per un ipotetico programma tv insieme – afferma sornione Nek – ma per ora non diciamo nulla altrimenti svelo troppe cose”.

Vi chiamano “I due tenori”. Mi state diventando dei cantanti classici?

“Beh proprio classici no. Oppure sì, come Catullo, Dostoevskij… ahaha… Siamo dei classici per categoria. Due tenori dai! Nek è un tenore classico, io tenore semplice” indica sorridendo Renga.

Ma voi che siete due artisti con grandi voci, e ottima tecnica. Come guardate il mondo di oggi che vive di “autotune?

“A me personalmente da fastidio – afferma Renga – ma e’una cosa mia. E’una cosa che a me non piace. Adesso è – lo interrompe Nek – adesso è estremizzato al punto che lo si usa come effetto vocale. Il problema è che quando rimane attaccato e tu saluti il pubblico rischi di fare figure… resti sospeso. E non è bello. Comunque sono scelte, semplicemente scelte. L’autotune, comunque, no. Non fa per noi!”.

Ascoltate qui sotto l’intervista che Nek e Renga hanno concesso al Massimo Bolzonella del Baco.