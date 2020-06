Negozi all’Ombra del Campanile di Sona: Una tessera sconto da utilizzare nei negozi del paese. Per aiutare la ripartenza

Ha preso il via oggi nel capoluogo di Sona un’interessante iniziativa promossa dall’Associazione dei Negozi all’Ombra del Campanile, legata agli ordini dei libri di tutte le scuole (primaria, secondaria di primo e secondo grado) effettuati presso la Cartoleria Edicola di Sona “El Giornal”.

A tutti coloro che hanno effettuato o effettueranno un ordine di libri, verrà infatti consegnata una tessera sconto da utilizzare in tutti i negozi aderenti all’iniziativa, con le modalità che si trovano indicate nella tessera stessa.

Nel caso di utilizzo di tutti gli sconti si potrà partecipare anche ad una degustazione enogastronomica presso l’azienda vinicola Zamuner di Sona in una data che verrà comunicata in un secondo momento.

“L’iniziativa – spiegano dall’Associazione – nasce in un momento molto delicato per tutto il commercio locale a causa della crisi generata dal coronavirus. Noi da commercianti abbiamo il dovere di aiutarci l’uno con l’altro facendo gruppo. Confidiamo nel buon senso per superare tutti assieme questo periodo così delicato: noi promettiamo la professionalità e la cortesia che quotidianamente mettiamo per soddisfare le esigenze della nostra clientela”.