Natale: Tante le celebrazioni della vigilia e del 25 dicembre a Lugagnano, San Giorgio, Palazzolo e Sona

Tornano anche nel Comune di Sona le celebrazioni del Natale, che come ogni anno sanno riunire i fedeli nelle chiese parrocchiali per le celebrazioni liturgiche del 24, 25 e 26 dicembre.

Di seguito gli orari delle messe della vigilia, di Natale e di Santo Stefano sul nostro territorio.

LUGAGNANO

A Lugagnano domenica 24 dicembre è prevista alle 17 la messa vespertina della Vigilia, alle 21.15 la Veglia di Natale e alle 22 la messa nella notte. Lunedì 25 dicembre, Natale, le messe sono alle ore 7.30, 9, 10.30 e 18.30. Alle 18 si tiene la recita dei Vespri. Martedì 26 dicembre, Santo Stefano, le messe sono alle ore 9 e 10.30.

PALAZZOLO

A Palazzolo domenica 24 dicembre nella chiesa parrocchiale alle 17 messa di Natale per i ragazzi, alle 21 veglia animata e partecipata dagli adolescenti, dai giovani e dal Coro Giovani e alle 22 messa della notte cantata dalla Corale. Il giorno di Natale, lunedì 25 dicembre, alle 10.30 messa cantata e alle 18 vespero cantato. Il giorno di Santo Stefano, martedì 26 dicembre, le messe sono alle 10.30 e alle 18.30. Nella foto di Mario Pachera la chiesa parrocchiale di Palazzolo in clima natalizio.

SAN GIORGIO IN SALICI

A San Giorgio in Salici la vigilia del 24 dicembre vede una messa alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio in Salici. Il lunedì di Natale, 25 dicembre, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio le messe sono alle 8 e alle 10.30 mentre nella chiesetta di San Rocco la messa è alle 9.15. Il giorno di Santo Stefano, martedì 26 dicembre, la messa si celebra nella chiesa parrocchiale di San Giorgio in Salici alle 10.

SONA

Nel capoluogo domenica 24 dicembre è prevista alle 17.30 la messa di vigilia nella chiesa parrocchiale e alle ore 22.15 la messa della notte sempre nella chiesa parrocchiale. Al termine della celebrazione il gruppo Alpini di Sona offrirà cioccolata, vin brulè e pandoro. Lunedì 25 dicembre, Natale, le messe sono alle 7.30 nella chiesa parrocchiale, alle 8.30 nella pieve dei Santi Quirico e Giulitta, alle 9.30 nella chiesa parrocchiale, alle 10.45 e alle 18.30 nella chiesa parrocchiale. Martedì 26 dicembre, Santo Stefano, alle 10.30 messa in chiesa parrocchiale e alle 18.30 messa nella cappella dell’Immacolata.