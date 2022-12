“Natale insieme”, un ricco programma di eventi promosso dal Comune di Sommacampagna

E’ arrivato dicembre è prende il via anche nel Comune di Sommacampagna un nutrito programma di eventi, spettacoli, occasioni di comunità pensati dall’amministrazione comunale e dalle associazioni del territorio per vivere assieme il periodo natalizio e le festività del fine anno.

Di seguito il calendario di tutti gli eventi in programma, divisi in “Momenti di comunità” e “Spettacoli”.

MOMENTI DI COMUNITA’

Aspettando Santa Lucia

A Sommacampagna nel parco Caprioli, in via del Lavoro, il 10 dicembre alle ore 16 e presso il Centro giovanile – Circolo NOI La Quercia l’11 dicembre alle ore 17. A Caselle presso la tensostruttura della parrocchia – Circolo NOI La Fonte l’11 dicembre alle ore 16. A Custoza presso il Centro NOI – Pro Loco Custoza e Circolo NOI, il 12 dicembre alle ore 16.15.

Accendi il Natale!

Inaugurazione degli addobbi natalizi realizzati dalle bambine e bambini, merenda e intrattenimento, in collaborazione con le associazioni in piazza di Custoza il 12 dicembre alle ore 16.15; preso il Centro Sociale di Caselle il 18 dicembre alle ore 11.30 e in piazza della Repubblica sempre il 18 dicembre alle ore 15.30.

Domenica 18 dicembre alle ore 14 “Passeggiata dei Babbi Natale” in piazza della Repubblica e in sala consigliare alle ore 15.30 Gruppo Marciatori Agriform “Raccontaci il tuo sport!”.

Sabato 24 dicembre alle ore 23 “Notte di Natale” a Sommacampagna, in via Pasquetti, con il Gruppo AVIS Sommacampagna.

Da sabato 5 a martedì 8 gennaio “I sapori del Broccoletto” a Custoza, in palestra con la Pro Loco di Custoza.

SPETTACOLI

Venerdì 16 dicembre alle ore 21 concerto di Natale a Sommacampagna presso la chiesa parrocchiale con il Corpo Bandistico di Sommacampagna.

Sabato 17 dicembre alle ore 17 spettacolo di musica e danza a Caselle, presso l’auditorium Mirella Urbani, con Scuola di Musica e Teatro Salieri e Ballet Studio Caselle.

Sabato 17 dicembre alle ore 20.45 concerto di Natale a Caselle presso la chiesa parrocchiale con le Corali parrocchiali di Caselle, Sommacampagna e Custoza.

Domenica 18 dicembre alle ore 17.30 commedia “Il pentolino rosso”, teatro per bambini a Caselle presso l’auditorium Mirella Urbani con la Compagnia Armathan Teatro.

Domenica 18 dicembre alle ore ore 20.30 concerto per pianoforte a Sommacampagna, in Sala degli Affreschi, con l’associazione SferMusic.

Mercoledì 21 dicembre alle ore 18.30 “Il libro delle storie”, saggio della scuola di teatro a Caselle, presso l’auditorium Mirella Urbani, con la Scuola di Musica e Teatro Salieri.

Giovedì 22 dicembre alle ore 18.30 saggio di musica a Caselle, presso la palestra della scuola media con l’I.C. Don Milani ed il Comitato Genitori.

Giovedì 29 dicembre alle ore 20.45 “Ad ali spiegate”, recital sui canti spiritual dei neri d’America a Sommacampagna, presso la chiesa parrocchiale, con la Compagnia Gardart e Dispensa dei Sapori.

Giovedì 5 gennaio alle ore 20.45 concerto di Capodanno a Caselle, presso l’auditorium Mirella Urbani, con il Corpo Bandistico di Sommacampagna.

Domenica 8 gennaio alle ore 17, “Voce, chitarra e armonica” a Sommacampagna, in Sala degli Affreschi, con il Maestro Martino Beaupain.

Domenica 15 gennaio alle ore 17.30 “Il foglio e la foglia”, teatro per bambini a Caselle, presso l’auditorium Mirella Urbani con la Compagnia Fior di Teatro.