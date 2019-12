“Natale Insieme”, un evento ha raccolto in festa famiglie e operatori dei servizi sociali del Comune di Sona

About Alessandro Donadi

Nato a Verona nel 1970 risiede a Lugagnano dal 1996. Sposato con Manuela ha due figli, Matteo e Michele. Geometra, libero professionista si dedica allo studio delle tecniche di comunicazione che mette in pratica anche come Mediatore civile. Scout fin da bambino continua a prestare servizio nell'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (AGESCI) ed è appassionato di montagna e vita all'aria aperta. Ha frequentato la Scuola Vicariale di Teologia e la Scuola di Formazione all'Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Verona.