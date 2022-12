Natale: Gli orari delle celebrazioni della vigilia e del 25 dicembre a Sona e nelle frazioni

Tornano anche nel Comune di Sona le celebrazioni del Natale, che come ogni anno sanno riunire i fedeli nelle chiese parrocchiali per le celebrazioni liturgiche del 24 e 25 dicembre.

Di seguito gli orari delle messe della vigilia, di Natale e di Santo Stefano sul nostro territorio.

LUGAGNANO

A Lugagnano sabato 24 dicembre è prevista alle 17 la messa vespertina della Vigilia, alle 21.15 la Veglia di Natale e alle 22 la messa nella notte. Domenica 25 dicembre, Natale, le messe sono alle ore 7.30, 9, 10.30 e 18.30. Alle 18 si tiene la recita dei Vespri. Lunedì 26 dicembre, Santo Stefano, le messe sono alle ore 9 e 10.30. Alle 11.30 si tengono i battesimi.

PALAZZOLO

A Palazzolo sabato 24 dicembre nella chiesa parrocchiale alle 17 messa della Vigilia, alle 21 Veglia e alle 22 messa della notte. Il giorno di Natale, domenica 25 dicembre, le messe sono alle 8.30, alle 10.30 e alle 18.30. Alle 18 si tiene la recita del Vespero. Il giorno di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre, le messe sono alle 10.30 e alle 18.30. Nella foto di Mario Pachera la chiesa parrocchiale di Palazzolo in questi giorni natalizi.

SAN GIORGIO IN SALICI

A San Giorgio in Salici la vigilia del 24 dicembre vede una messa alle 20 nella chiesetta di San Rocco e alle 22 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio in Salici. La domenica di Natale, 25 dicembre, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio le messe sono alle 8 e alle 10.30 mentre nella chiesetta di San Rocco la messa è alle 9.15. Il giorno di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre, la messa si celebra nella chiesa parrocchiale di San Giorgio in Salici alle 9.

SONA

Nel capoluogo sabato 24 dicembre è prevista alle 17.30 la messa di vigilia nella chiesa parrocchiale e alle ore 22.15 la messa della notte sempre nella chiesa parrocchiale. Al termine della celebrazione il gruppo Alpini di Sona offrirà cioccolata, vin brulè e pandoro. Domenica 25 dicembre, Natale, le messe sono alle 7.30 nella chiesa parrocchiale, alle 8.30 nella pieve dei Santi Quirico e Giuliatta, alle 9.30 nella chiesa parrocchiale, alle 10.45 e alle 18.30 nella chiesa parrocchiale. Alle 17.45 si recita il Vespro di Natale con la benedizione eucaristica. Lunedì 26 dicembre, Santo Stefano, alle 10.30 messa in chiesa parrocchiale e alle 17.30 messa nella pieve dei Santi Quirico e Giulitta.