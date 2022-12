Natale. Giordano Gaiardoni ed il presepe di San Giorgio in Salici, un augurio per la comunità

Siamo ormai arrivati alla vigilia di Natale e se nelle case di ognuno di noi è stato allestito un Presepe che ci ricordi il vero significato del Natale, quello realizzato all’interno della Chiesa di San Giorgio in Salici non poteva essere da meno.

Creare scenari, paesaggi e ambientazioni non è certo un lavoro facile, soprattutto se pensato per l’intera comunità, e non solo.

Anche per quest’anno il nuovo parroco don Giovanni Bendinelli, da poco insediatosi a San Giorgio in Salici, ha potuto contare sull’immancabile aiuto di Giordano Gaiardoni che da anni collabora con la parrocchia per la realizzazione della nascita di Gesù Cristo.

La cura per i dettagli è risaputa, così come il tempo e la dedizione necessari alla realizzazione di una tale opera. Ciò che conta, in questo caso, è il fatto di creare un Presepe nuovo di anno in anno, sempre nel solco della tradizione, invogliando i credenti a fermarsi per ammirare, da vicino, un’opera in divenire pur mantenendo intatto il suo profondo significato da secoli.

Il Presepe rimarrà esposto nella Chiesa di San Giorgio Martire per tutto il periodo natalizio ed oltre. Ogni personaggio ha trovato la sua collocazione, tranne uno, per il Salvatore bisogna attendere questa notte di vigilia.