Natale a Sona e nelle frazioni: Un calendario ricco di eventi, tutti da vivere assieme

Sona e frazioni festeggiano il Natale con un programma ricco di eventi, all’insegna della musica che scalda il cuore, degli addobbi tradizionali e della buona convivialità.

LUGAGNANO

Domenica 18 dicembre, a Lugagnano, negli spazi esterni del Circolo Noi, dalle 9.30 alle 12, mattinata dedicata agli auguri di Natale. Alle 18, poi, l’auditorium parrocchiale ospita “Musica sotto la stella”, concerto natalizio a cura del Corpo bandistico di Sona, del Coro Amici della Baita e della Corale parrocchiale della frazione.

Il 22 dicembre pomeriggio, sempre a Lugagnano, è in programma la lanternata di Natale organizzata dalla scuola dell’infanzia statale di Lugagnano, con sfilata e canti dei bambini. Per rendere possibile la manifestazione, il Comune ha disposto la chiusura al traffico veicolare della piazzetta di via XXVI Aprile e della piazza Don Brunelli dalle 17 alle 18.30, e già dalle 16 sono previsti divieti di sosta nella zona.

A Lugagnano è già tutto programmato anche per l’Epifania. Venerdì 6 gennaio, alle 16, nella chiesa della frazione, benedizione dei bambini. Sono invitate tutte le famiglie con i loro figli. Alle 16.30 in teatro andrà in scena uno spettacolo per i più piccoli con il Mago Righello, e ci saranno inoltre le premiazioni del concorso “Presepe in famiglia”. Alle 19 si terrà la tradizionale sfilata dei Re Magi per le vie del paese, con arrivo al Circolo Noi alle 19.30 per il rinfresco e il falò.

Luminarie natalizie a Lugagnano (Foto Mario Pachera).

PALAZZOLO

Intanto, in questi giorni, per le vie di Palazzolo sono apparsi alberelli di Natale forniti dal Flover e addobbati dai bambini delle elementari della frazione. Come da tradizione, queste serate sono inoltre illuminate dalla stella cometa sulla Torre Campanaria, mentre il presepe con le sagome dalla Sacra Famiglia è stato allestito, come ogni anno, nel giardinetto vicino alle Poste.

Giovedì 22 dicembre, alle 20.30, la chiesa parrocchiale di Palazzolo ospiterà il tradizionale “Concerto delle stelle”, serata di beneficienza allietata dai bambini della scuola primaria “Don G. Bosco” e dalla Tacabanda del Corpo bandistico di Sona. L’intero ricavato sarà devoluto ad Abeo per sostenere il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Borgo Trento.

Natale a Palazzolo.

SAN GIORGIO IN SALICI

Anche a San Giorgio in Salici si festeggia con i canti dei bambini. Lunedì 19 dicembre, i piccoli della scuola dell’infanzia “Don Eliseo Panardo” e le loro maestre canteranno il Natale in centro paese, alle 10.15 in piazza della chiesa e alle 10.40 davanti alla bottega “Sapori e bontà da Alberto”.

Venerdì 23 dicembre alle 11, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio, dove già dall’inizio di dicembre è stato allestito il tradizionale presepe a cura di Giordano Gaiardoni, si terrà “Auguri in musica”, con alunni, docenti, dirigente e collaboratori scolastici della scuola primaria “Carlo Collodi”.

La sera del 23 dicembre, dalle 20 alle 22, nella saletta comunale di via Don Castello, verranno esposti i lavori realizzati durante i laboratori per addobbi natalizi organizzati dal corso di composizioni floreali dell’Università popolare.

SONA

Spostandoci a Sona capoluogo, lunedì 26 dicembre, alle 18, nella pieve dei santi Quirico e Giulitta, Pro Loco e parrocchia, con il patrocinio del Comune, organizzano un concerto natalizio che allieterà il pubblico con la voce di Tommaso Rossato e il pianoforte di Matteo Cordioli. Al termine, grazie agli alpini, verranno offerti vin brulè, cioccolata calda e pandoro.