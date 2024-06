Musica Ossigenata: Domenica a Lugagnano un evento a sostegno della Lega Fibrosi Cistica

La Lega Italiana Fibrosi Cistica, che lavora da più di 40 anni su tutto il territorio nazionale in collaborazione con i Centri di Cura regionali e che si pone l’obbiettivo di raggiungere ogni persona affetta da fibrosi cistica, garantendone un miglioramento delle cure disponibili, delle opportunità sociali, dei diritti e della qualità della vita, ripone fiducia nel futuro e nella ricerca e supporta in tutto e per tutto il paziente e i suoi familiari nella gestione della malattia eliminando gli ostacoli medici, burocratici, culturali e sociali che la rendono più difficile.

Sostiene programmi di ricerca orientata al paziente e percorsi di cura innovativi, a partire dalla diagnosi, alla cura della malattia e alla riabilitazione.

A sostegno proprio della LIFC, e patrocinata dal Comune di Sona, questo domenica 16 giugno si tiene l’evento “Musica Ossigenata” presso la “Casa di Alice” a Lugagnano di Sona: a partire dalle ore 15 la programmazione del pomeriggio/serata sarà diversificato con ascolto di musicisti in erba che suoneranno al pianoforte, momenti ludico-didattici ed una rappresentazione teatrale con “La polvere magica” di Palazzolo.

Ci sarà anche la possibilità di cenare con un gustoso piatto di tortellini ad offerta libera. Tutto il ricavato andrà a favore dell’Associazione Fibrosi Cistica “Il Sorriso di Alice“.

Ad Alice Belloni (nella foto), ed in particolar modo all’associazione fondata dai suoi genitori, è dedicato l’evento di sabato. Figlia di Roberto e Orietta, giovane compaesana morta a 22 anni il 2 ottobre 2014 dopo una vita a combattere sorridendo e lottando contro la fibrosi cistica, Alice era “una ragazza piena di vitalità, tenace, che ha lottato tanto, che sapeva trovare in ogni piccolo spiraglio di luce la forza per guardare con fiducia al futuro“, queste le commoventi parole di Don Roberto Tortella, parroco di Lugagnano per dieci anni, che è sempre stato vicino ad Alice e alla sua famiglia.