“Musica è… Condividere”: Giovedì concerto di fine anno degli istituti scolastici di Sona e Lugagnano

Si tiene giovedì 30 maggio alle ore 18.30, presso lo splendido parco di Villa Trevisani a Sona, il tradizionale concerto di fine anno scolastico 2023/2024 per gli Istituti Scolastici Comprensivi di Sona e di Lugagnano, entrambi ad indirizzo musicale.

Titolo dell’evento, aperto al pubblico e con il patrocinio del Comune di Sona, “Musica è…Condividere”. Titolo che evoca chiaramente il desiderio di voler condividere l’impegno e il lavoro degli strumentisti e dei loro insegnanti e di tutta la comunità scolastica con le famiglie degli alunni e con tutti gli ascoltatori.

Altra importante condivisone è quella tra i due istituti che riprendono, come già fatto in passato, un fruttuoso lavoro in sinergia presentando uno spettacolo unico.

E’ invitata tutta la comunità che potrà godere dello spettacolo musicale tra il verde del parco in queste serate di primavera. In caso di maltempo il concerto è rimandato al 6 giugno, allo stesso orario e nella stessa location.