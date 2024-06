Museo della Baita degli Alpini di Lugagnano, molte le attività (anche di raccolta fondi) per farlo crescere e conoscere

Prosegue la promozione del museo della Baita degli Alpini di Lugagnano in un crescendo continuo di interesse anche dall’esterno: dalla comunità, dagli istituti scolastici, dalle associazioni d’arma, dall’esercito stesso, dagli appassionati di storia.

E’ giunto al capogruppo Fausto Mazzi il ringraziamento della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Lugagnano Miriam Avila, per il contributo economico che il museo ha erogato a supporto del progetto “Raccontalo con un lapbook”, come abbiamo scritto.

Una tradizione che si è rinnovata anche quest’anno è la richiesta di disponibilità di materiale storico presente nel Museo che è pervenuta dall’Esercito, attraverso il Tenente Colonnello Antonio Mannella, per allestire uno spazio espositivo dell’Esercito stesso presso l’annuale fiera del Vinitaly.

Una altra bellissima collaborazione si è attivata con il Centro polifunzionale per anziani papa Giovanni II di Lugagnano. In aprile un gruppo di ospiti del Centro è stato in visita al museo della Baita. Ad accoglierli un nutrita rappresentanza del gruppo di lavoro che ha illustrato loro la vasta collezione di reperti storici.

Tra maggio e giugno il Museo è stato visitato da studenti dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano a rinsaldare il legame tra l’Istituto stesso con Il Gruppo Alpini. Nel pieno rispetto della mission del Museo che opera a favore della diffusione della cultura e delle tradizioni del nostro territorio.

Prosegue a ritmo serrato il lavoro del gruppo di coordinamento del Museo, composto da 9 persone. Un ulteriore passo in avanti è stato fatto nella comunicazione con l’apertura di una pagina Facebook e di un account Instagram, sui quali ferve una intensa attività di pubblicazione di notizie, curiosità, foto e didascalie di reperti ed oggetti. È stato anche acquisito il dominio www.museostoricoalpini.it che è in fase di realizzazione e che ospiterà il sito del Museo.

E’ stata, inoltre, effettuata l’affiliazione al network museale Associazione Nazionale Piccoli Musei ed è stata attivata la presenza sulla APP specializzata Amuseapp che raccoglie informazioni di più di 400 musei sul territorio nazionale. Presentata inoltre la domanda ufficiale di riconoscimento alla direzione beni attività culturali della Regione Veneto. È inoltre in corso l’accreditamento del Museo alla Regione Veneto.

“Rivolgiamo un appello – spiegano dal gruppo di coordinamento – a volontari appassionati di storia ma non solo, non necessariamente in possesso di competenze particolari ma desiderosi di entrare a far parte della squadra e a dare il proprio contributo alla valorizzazione del Museo, che rappresentata una splendida fotografia della vita delle nostre comunità”.

Oltre a questo, il gruppo di coordinamento del museo sta progettando varie iniziative di raccolta fondi per il completamento dell’allestimento, una volta terminato l’ampliamento. Il capogruppo Fausto Mazzi aveva già accennato al Baco circa la possibilità di ottenere di un contributo dal Ministero della Cultura nell’ambito del Bando Nazionale Piccoli Musei.

A luglio, in concomitanza con il pellegrinaggio Alpino annuale al Passo delle Fittanze, diversi Gruppi Alpini, vicini al Gruppo Lugagnano, si renderanno disponibili dando una mano alla preparazione e somministrazione del vitto ai partecipanti alla manifestazione. Il ricavato, anche qui, andrà a sostenere la raccolta fondi per il Museo mirata a sostenere per il suo prossimo completo allestimento.