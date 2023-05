Mostra d’arte a San Giorgio in Salici: Espongono gli allievi dell’Università Popolare

Al termine dell’anno accademico dell’Università Popolare di Sona, torna a San Giorgio in Salici la tradizionale mostra dei lavori realizzati dagli iscritti ai corsi artistici di Disegno, Pittura, Composizioni floreali, Ricamo e piccolo Cucito Creativo.

La mostra, allestita presso il Centro servizi di via Don Castello, sarà inaugurata sabato 20 maggio, alle 17. Gli interessati potranno visitarla fino al 27 maggio tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.

La Rettrice Nora Cinquetti afferma: “Ogni anno la mostra finale è l’occasione per molti docenti, iscritti e cittadini curiosi di incontrarsi. Anche per me, Rettrice ormai da otto anni, l’appuntamento di fine maggio è particolarmente significativo, un piacevole commiato prima delle vacanze estive. Vorrei esprimere un forte ringraziamento a Irene Canzan della segreteria organizzativa e all’assessore alla cultura Gianmichele Bianco che negli ultimi anni ha molto sostenuto e accompagnato l’inevitabile passaggio di alcuni corsi alla modalità online”.

Quest’anno, in totale, i corsi realizzati dall’Università Popolare di Sona sono stati 50, di cui 25 in presenza e 25 online.