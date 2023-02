Michael Rigotti, pastore errante: “Seguiamo l’erba”. Storia di un lavoro fuori dal tempo

Si chiama Michael Rigotti, ha 23 anni ed è originario di Pergine Valsugana in provincia di Trento. E di mestiere fa il pastore errante. Lo fa da quando aveva 19 anni. Da fine ottobre ad aprile dell’anno successivo si sposta, assieme al suo gregge e al suo socio, facendo una vera e propria transumanza. “Seguiamo in pratica l’erba”, ci dice Michael, descrivendo in maniera sintetica ma chiara e concisa la motivazione che li spinge a spostarsi dal loro territorio di residenza.

Dopo quel periodo il territorio di pascolo da cui provengono diventa di nuovo produttivo a seguito dello scioglimento della neve e della ripresa della vegetazione spontanea. E quindi si fa ritorno ai luoghi natii.

“Il nostro gregge – ci racconta Michael – è composto da millecinquecento pecore. Ne fanno parte anche un pony, cinque asini e delle capre. E’ un gregge da allevamento di ovini destinati alla produzione di carne. Non abbiamo ne mungitura ne produzione di lana. La lana, ahinoi, non ha richiesta”.

Lo spostamento da una zona all’altra dipende dalla disponibilità di aree incolte dove il pascolo non crei disturbo ai relativi proprietari o dove non ci siano coltivazioni attive. “Qui a Lugagnano ci fermiamo venti giorni, prima di qui altri venti giorni a Bussolengo – prosegue Michael –. C’è tolleranza da parte dei proprietari, nessuno si lamenta del fatto che i nostri animali pascolino nel loro terreno. Ribadisco, parliamo di terreni incolti, non ci sogneremmo mai di entrare dove ci sono coltivazioni e dove gli animali potrebbero fare dei danni”.

“La scelta del terreno arriva anche da segnalazioni dei locali – ci dice ancora Michael lasciandoci intendere che esiste anche una “intelligence di relazioni” che si sviluppa nei luoghi che frequentano -. Qui a Lugagnano conosciamo le aree dove possiamo sostare anche grazie alle segnalazioni che alcune persone anziane ci hanno fatto chiaccherando con loro. Vai qui… vai là… senti questo proprietario… senti quest’altro…. indicazioni preziose!”.

Può capitare che l’incedere della transumanza passi da aree coltivate tipo vigneti, ma si tratta sempre di coltivazioni ad alto fusto dove la parte aerobica della pianta rimane alta e fuori dalla portata degli animali. Quindi non si entra nei vigneti a coltivazione vicina alla terra. Dove passano gli animali la concimazione naturale è garantita.

Agli animali è garantito quanto serve per la loro salute: “Sono soggetti a vaccinazioni e a trattamenti vermifughi, nonché a medicazioni e disinfezione di ferite quando serve”. La carovana è dotata di un mezzo per gli spostamenti dei pastori in caso di bisogno e di una roulotte che funge da casa ambulante. Per tutto il resto il mezzo di locomozione sono i piedi.

Al fianco di Michael, quieti e pronti ad entrare in azione ad un suo cenno, ci sono due bellissimi esemplari dal pelo lungo e nero di Pastore del Lagorai. Sono padre e figlia. La tradizione di cane pastore si tramanda tra le generazioni. “E’ una razza particolarmente adatta a questo impiego – ci racconta Michael –. Il successo nell’addestrare un cane da pastore dipende da due fattori: attitudine dell’animale e il tempo. A formare un cane, che sappia il fatto suo, ci vuole fino ad un anno. Quando nasce una cucciolata non tutti sono adatti a fare questo lavoro. Si sceglie quello che sembra avere le caratteristiche più adatte e poi ci si investe tempo e passione per addestrarlo”.

Attorno a noi girano anche dei cani maremmani dal lungo pelo bianco. Mi guardano con circospezione, ma la vicinanza di Michael che parla con me fa capire loro che non sono una minaccia. Anche il fotografo Mario Pachera (autore delle foto di questo servizio) si guarda attorno con un po’ preoccupato. “Sono la nostra difesa dai lupi – ci dice Michael –. Dalle nostre parti ci sono anche un paio di orsi ma non sono un pericolo. La minaccia per i nostri animali è costituita principalmente dai lupi, il cui numero sta crescendo in maniera consistente”.

Non ti mancano la famiglia, i tuoi affetti, le tue amicizie? “Certo che si! – mi risponde -. Ma se non fossi a contatto con i miei animali tutti i giorni mi mancherebbero loro. Per cui diciamo che, per il proprio lavoro, qualche sacrificio va fatto. Sempre. E se non è un peso farlo, come lo è per me per la passione che mi anima, non rappresenta una privazione. Mi sento sereno”.

Il tempo della vita di tutti i giorni degli allevatori, che scorre parallelo e in simbiosi a quello degli animali, è una consuetudine che rappresenta la normalità per chi fa di questo un mestiere. Gli animali non hanno domeniche, non hanno festività, richiedono cure e dedizione giornaliere.

Quando ti devi dedicare agli animali non determini i tuoi tempi. Li decidono loro. Gli animali non hanno la frenesia del correre da qualche parte, hanno al limite la frenesia del mangiare per la quale ti chiedono, in un certo momento della giornata, la loro attenzione. Per il resto hanno poche pretese. Non sono un allevatore ma è abbastanza evidente che è un lavoro sinonimo di dedizione e portatore di un modo diverso e unico di approcciare la vita. In una parola: essenzialità.