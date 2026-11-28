Un capannone accatastato come magazzino e un’ampia area all’aperto, utilizzati secondo gli investigatori per organizzare feste notturne abusive rivolte anche ai minorenni, sono stati sequestrati venerdì 27 novembre a Mezzane di Sotto dai Carabinieri della stazione di San Martino Buon Albergo, appartenente alla Compagnia di Verona, con la collaborazione dell’amministrazione comunale.

Il provvedimento di sequestro preventivo è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona su richiesta della Procura della Repubblica. Secondo la ricostruzione dei militari, a gestire gli eventi sarebbe stato un giovane della zona con l’aiuto della madre.

Un passaggio decisivo delle indagini risale alla notte tra il 31 ottobre e il primo novembre, quando i Carabinieri hanno accertato la presenza di oltre 250 ragazzi nella struttura. I militari hanno rilevato una situazione di rischio legata alla somministrazione incontrollata di bevande alcoliche, anche a minorenni, e alle condizioni della viabilità: le automobili parcheggiate lungo la carreggiata avrebbero impedito l’eventuale passaggio dei mezzi di soccorso.

Gli appuntamenti, secondo quanto ricostruito dall’Arma, venivano promossi esclusivamente attraverso chat private. Orari e modalità di accesso erano comunicati soltanto pochi giorni prima delle feste, mentre all’ingresso era presente un servizio di vigilanza privata incaricato di controllare le liste dei partecipanti.

Ai ragazzi veniva richiesto il versamento di una quota di denaro presentata come “rimborso spese”, modalità che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata nel tentativo di eludere gli obblighi fiscali.

La struttura era già finita all’attenzione dei Carabinieri nell’agosto del 2025, quando i militari erano intervenuti per sedare una rissa tra minorenni. Gli elementi raccolti nel corso delle successive indagini hanno portato al sequestro dell’intero complesso.

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