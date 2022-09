Mercoledì il SOS Sona presenta il corso dedicato ai nuovi volontari di Protezione Civile

Mercoledì 21 settembre alle ore 20.45 presso la baita Alpini di Palazzolo, l’associazione SOS Sona presenta una serie di incontri formativi dedicati ai nuovi volontari di Protezione Civile.

La presentazione è rivolta ai cittadini che hanno la curiosità di saperne di più sul volontariato in generale e nello specifico sulle attività svolte dal gruppo di Protezione Civile che opera all’interno del SOS Sona, trovando così delle risposte alle domande che a volte ci poniamo: posso spendermi per essere di aiuto a qualcuno? Posso mettere a disposizione il mio tempo, le mie competenze, le mie attitudini, le mie esperienze?

Il fine primario del sistema di Protezione Civile è quello di tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o connessi con l’attività dell’uomo. Al raggiungimento di questo obiettivo, concorre il volontariato organizzato di Protezione Civile, preparato a svolgere anche in sinergia con altre strutture, un ampio ventaglio di attività, dalle più semplici a quelle più complesse che richiedono preparazione ed addestramento.

La Protezione Civile è un diritto e un dovere per ogni cittadino. È certamente un diritto – ed è dunque dovere delle istituzioni dare priorità e pubblicità ai temi della protezione civile – ma è anche un dovere per il cittadino, che è opportuno conosca i rischi ai quali il proprio territorio è soggetto e di adottare comportamenti adeguati. Elemento fondamentale e distintivo è la conoscenza che trasforma un insieme di cittadini in una comunità resiliente.

La presentazione della attività di Protezione Civile è principalmente un’opportunità per conoscere la struttura ed il funzionamento del sistema di Protezione Civile prima di essere avviati per chi deciderà di farne parte, ai corsi di approfondimento provinciali o regionali che consentiranno al volontario di acquisire le competenze necessarie allo svolgimento dell’attività di supporto alla popolazione e agli organi professionali specializzati dello Stato.

L’invito che l’associazione estende quindi a tutti i cittadini è quello di partecipare alla presentazione. Gli organizzatori cercheranno di spiegare al meglio in cosa consista per far cogliere le opportunità che l’attività di volontariato può regalare.

Il Baco da Seta è media partner dei corsi di formazione di SOS Sona.