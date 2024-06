Mercoledì a Sona una serata di cinema nel ricordo (che non passa) di Francesco Tacconi

Sono passati più di dieci anni dalla scomparsa di Francesco Tacconi, ragazzo di Palazzolo rapito da una grave forma di leucemia, ma il desiderio di ricordarlo anima ancora i suoi famigliari, i suoi amici e chi lo ha conosciuto. Dopo dieci edizioni del Fran Volley, torneo misto di green volley, sport che Francesco praticava, quest’anno si cambia e per tenere viva la sua memoria lo si fa attraverso un’altra sua passione, quella per il cinema.

Ne parlo con la sorella Alessandra, promotrice dell’iniziativa che avrà luogo la sera di mercoledì 19 giugno presso il parco Romani di Villa Trevisani a Sona, che ne illustra i punti significativi.

“Quest’anno con il gruppo ‘Fran sempre con noi’, che raduna chi era legato a Francesco, abbiamo deciso di cambiare formula ed abbracciare un’altra passione di mio fratello, quella del cinema, che aveva preso dallo zio Alessandro, anch’egli prematuramente scomparso. Sarà – spiega Alessandra – una serata all’insegna della sensibilizzazione con parecchi spunti di riflessione ma di sicuro ci saranno anche momenti di allegria e socializzazione tra ragazzi come piaceva a Francesco. Il tutto avrà luogo nello splendido scenario del parco Romani di Villa Trevisani a Sona dove dalle 19 si potrà degustare un aperitivo in attesa delle testimonianze dei medici del Policlinico di Borgo Roma e dei rappresentanti dell’Avis e dell’Adoces che ricorderanno ai presenti quanto importante sia informare e sensibilizzare la popolazione, e in particolar modo i giovani, al fine di aumentare i potenziali donatori e dare maggiori possibilità di guarigione ai malati”.

Commemorare Francesco ma allo stesso tempo aiutare la ricerca è sempre stato il vostro obiettivo.

Nel passato è stato fatto molto e si sono raccolti parecchi fondi donati alle strutture che ne avevano bisogno e anche con questa iniziativa vogliamo proseguire nel nostro percorso. Quest’anno ci siamo appoggiati ai rappresentanti del Bridge Film Festival di Verona che curerà la proiezione del film che inizierà alle 21 dopo una breve introduzione. Al termine dello spettacolo gli stessi organizzatori intavoleranno una breve discussione a commento della pellicola.

Quale sarà il film proposto?

Verrà proiettato “Babyteeth” un bellissimo film di Shannon Murphy presentato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2019. È un film che riesce a parlare di malattia con delicatezza, profondità e freschezza, capace di fare riflettere e soprattutto dare coraggio. Proprio il messaggio che vogliamo trasmettere e ci auguriamo che, se la manifestazione avrà successo, potrà essere il primo di una rassegna da ripetere in futuro.

Quali sono i suggerimenti da dare a chi vorrà partecipare?

Abbiamo previsto un maxischermo ed una platea di non più di 150 spettatori, quindi consiglio di acquistare il biglietto in prevendita con una mail all’indirizzo fransempreconnoiaps@gmail.com. La mail può essere usata che per chiedere informazioni. Dopo la proiezione si potrà concludere la serata bevendo qualcosa nel chiosco che verrà allestito e dove si potrà anche acquistare una copia della locandina della serata firmata ed autografata dall’autore Giacomo Bagnara.