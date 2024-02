Mercoledì a Sona un nuovo incontro sul tema della corretta alimentazione con Marta Giavoni

Dopo l’incontro di mercoledì 17 gennaio dal tema “Sport e Nutrizione: un connubio perfetto” con la partecipazione di Giampaolo “Papo” Bendinelli, panettiere e ultraironman di Lugagnano, ed il dott. Gabriele Blanca preparatore atletico, nutrizionista sportivo, triatleta, podista, biologo di San Giorgio in Salici, il tema alimentazione torna a Sona mercoledì 21 febbraio alle ore 20.45 sempre presso la sala Antonio Carcereri con la dottoressa Marta Giavoni (nella foto), con una serata dal titolo “Alimentazione Sana & Sostenibilità ambientale”.

La serata è organizzata sempre dall’assessorato alla cultura del Comune di Sona in collaborazione con l’associazione Pro Loco Sona.

Marta Giavoni è una nutrizionista convinta che mangiare bene sia molto semplice ed allo stesso tempo non lo sia affatto. “Mangiare bene non vuol dire trascorrere ore in cucina, né eliminare questo o quello, ma capire cosa ti fa stare meglio – spiega la dottoressa Giavoni -. Significa diventare autonomi nelle scelte, trovare un equilibrio e riuscire a mantenerlo il tempo sufficiente a farlo diventare uno stile di vita. Non è semplice ma è necessario altrimenti stai solo perdendo tempo prezioso”.

La serata è sicuramente una nuova occasione per riflettere sugli stili alimentari attuali e comprendere quanto questi abbiano impatto sulla sostenibilità ambientale. Insomma una serata dove si può imparare a mangiare sano nel rispetto dell’ambiente.