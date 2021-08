Il dato Covid di oggi mercoledì 4 agosto per il Comune di Sona registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (73 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (1 complessivo).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 3 positivi in meno rispetto a ieri (115 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi)

A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 8 positivi in più rispetto a ieri (56 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

A Pescantina oggi si registrano 3 positivi in meno rispetto a ieri (55 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

A Sommacampagna oggi si registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (32 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

A Valeggio sul Mincio oggi si registra 1 positivo in più rispetto a ieri (26 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivo).

A Verona città oggi si registrano 64 positivi in più rispetto a ieri (673 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (6 complessivi).

Nel veronese sono 187 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, con 1 decesso. I ricoveri sono stabili in area non critica (39 complessivi) e 2 in più in terapia intensiva (7 totali).

In Veneto sono 779 i nuovi casi da ieri, con 2 decessi. I ricoverati sono 20 in più in area non critica (169 totali) e 2 in più in terapia intensiva (19 totali). Oggi nel corso del punto sulla pandemia il presidente Luca Zaia ha spiegato che “dalle ore 24 di giovedì apriamo le prenotazioni di vaccini per ulteriori 100mila posti di Pfizer e Moderna da somministrare in una settimana, per qualsiasi età. È una extra-fornitura che si somma alle 200mila dosi ordinarie che già si potevano prenotare. Da qui all’8 settembre abbiamo 400.075 seconde dosi da fare e 219.136 prime dosi prenotate, le dosi ci sono in magazzino e quindi invito tutti a prenotarsi adesso per non creare ingorghi a settembre”.

Alle 6.09 di oggi 4 agosto le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 5.626.928 su un totale di 5.780.055 dosi consegnate (percentuale del 97,4%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 69.663.243 e sono 33.183.256 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (61,44% della popolazione over 12).

Dal 6 agosto entra in vigore il green pass in tutta Italia. Il Baco ha preparato una sintetica ma completa guida che potete leggere qui.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.