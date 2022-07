Mercoledì 20 luglio si ritrova il Forum delle Associazioni di Sona: Va approvato il bando contributi 2022

A seguito dell’elezione dei nuovi presidente e vicepresidente del Forum delle associazioni del Comune di Sona avvenuta il 22 giugno scorso, che ha dato il benvenuto a Simone Caltagirone (nella foto di Mario Pachera) ed a Roberto Belloni, i primi passi del nuovo corso si stanno già muovendo, sia per una libera volontà di agire che per una reale necessità.

La libera volontà è data dall’impegno che i nuovi eletti hanno garantito in fase di elezione e che vuole essere confermato con la convocazione in programma mercoledì 20 luglio alle ore 20.30 in sala consiliare a Sona.

La necessità è invece richiesta dall’approvazione del nuovo bando contributi 2022 previsto al primo punto dell’ordine del giorno dell’incontro.

Si tratta di un bando che, da regolamento, richiede l’approvazione da parte dell’assemblea dei criteri di assegnazione collegati al parametro “Realtà associativa” (30% del contributo economico), come previsto dall’Art. 6 del vigente regolamento comunale del Forum delle Associazioni.

Questo bando annuale è sicuramente un’interessante occasione per valorizzare le realtà associative e la loro capacità progettuale.

Ma questo non è l’unico punto in programma. Seguono infatti all’ordine del giorno anche comunicazioni del presidente in merito a due argomenti. Il primo riguarda la programmazione del ventesimo anniversario del gemellaggio Sona-Weiler Bei Bingen.

Il secondo riguarda un aggiornamento relativo al progetto regionale “Let’s Start Again Together”, il cui capofila è l’associazione Pro Loco Sona, e che vede coinvolte sette associazioni comunali in un percorso di accompagnamento verso una rinnovata visione del rapporto tra giovani e volontariato. Un’interessante esperienza di crescita associativa che vuole essere anche occasione per favorire la diffusione di una cultura del rapporto con il mondo del volontariato più adeguata ai tempi attuali, di non facile interpretazione.

Una serata quindi che si presenta particolarmente interessante e che si propone di far ripartire con determinazione il progetto Forum delle associazioni, dopo il forzato stop dato dalla pandemia.

Nei prossimi giorni il Baco incontrerà il neo presidente del Forum Simone Caltagirone per un’intervista su progetti e programmi della sua presidenza.