Mercato della Terra Slow Food: Domenica appuntamento a San Floriano

Come ogni terza domenica del mese, domenica 15 ottobre attorno alla Pieve romanica di San Floriano, dalle 9 alle 13, Slow Food Verona Ovest (ex Garda Veronese) dà appuntamento al Mercato della Terra Slow Food, un punto di riferimento in Valpolicella per tutti coloro che scelgono consapevolmente cosa mettere sulle loro tavole.

Saranno presenti una ventina di piccoli produttori che rappresentano il territorio veronese e le province limitrofe di Mantova, Brescia, Rovigo, Trento e Vicenza, per una spesa di cibo e vino “buono, pulito e giusto”.

Con l’autunno tornano tra i banchetti i funghi pleurotus, shiitake, champignon, pioppini, carboncello coltivati in serra dall’azienda agricola veronese Daniela Castagna.

Il modo migliore per apprezzare i loro prodotti è farli raccontare a chi li produce.

Ricordiamo che potete scoprirli in anteprima consultando il portale dedicato www.mercatidellaterra.cloud.

Da non perdere infine, alle 11.30, l’incontro con il dottor Alessandro Pozzani, esperto forestale che parlerà del progetto “Boschi e siepi che rinascono” e la visita guidata sul campanile della Pieve.