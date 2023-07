Meno passaggi per la raccolta dell’umido. A Sona è probabile uno sconto sulla prossima Tari

Come avevamo scritto nei giorni scorsi, la ditta Serit incaricata anche a Sona del servizio di raccolta rifiuti, ha comunicato che dal primo luglio al 30 settembre la raccolta dell’umido avverrà due volte alla settimana anziché tre, decisione dovuta a mancanza di personale.

Appresa la notizia, molti cittadini si stanno domandando come fare a gestire, proprio nel periodo estivo, eventuale rifiuto umido in eccesso, dal momento che verrà eliminato il terzo passaggio settimanale; ci si chiede inoltre se a questa riduzione del servizio corrisponderà anche una riduzione della tassa sui rifiuti.

Di questa situazione, e delle domande che si stanno ponendo ora i cittadini, questo abbiamo parlato con il sindaco Gianfranco Dalla Valentina e con l’assessore all’ecologia Paolo Bellotti che, fra le altre cose, hanno anche confermato la probabilità che l’anno prossimo venga prevista una detrazione in bolletta.

“Questa situazione – spiegano innanzitutto – riguarda anche altri Comuni della provincia, che sono appunto stati penalizzati a causa dell’eliminazione del terzo passaggio di raccolta dell’umido. Le tre volte a settimana vengono mantenute solo nei paesi del lago dove nel periodo estivo c’è un elevato incremento di persone dovuto al turismo. La ditta sta vivendo un momento di grande difficoltà per la carenza di personale. Anche se, almeno nell’immediato, non sono previsti scioperi, i sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione”.

E aggiungono: “Per ora non ci sembra che ci siano stati particolari disservizi, ci risulta che il calendario con i tre passaggi previsto fino alla fine di giugno sia stato rispettato. Magari si è verificato qualche problema isolato, ma non abbiamo avuto segnalazioni di rifiuti lasciati a terra in maniera massiva”.

Come fare dunque se per qualche famiglia i due passaggi di raccolta non sono sufficienti? Sindaco e assessore chiariscono che è stata prevista la possibilità di conferire l’umido in tutti e tre gli ecocentri del territorio: “Questa possibilità era già prevista per gli ecocentri di Sona e Lugagnano, e per i mesi estivi la potenzieremo consentendo il conferimento del rifiuto umido anche nell’isola ecologica di Palazzolo”, spiegano.

Riguardo alla tassa sui rifiuti, infine, specificano: “La Tari è una ‘partita di giro’, cioè la spesa complessiva prevista per il servizio viene interamente divisa tra gli abitanti secondo determinati criteri. Se i passaggi per la raccolta dell’umido diminuiscono, nello specifico si tratta complessivamente di 12 passaggi in meno nei mesi di luglio, agosto e settembre, anche il costo del servizio diminuisce”.

E chiariscono: “Prevedere una diminuzione in bolletta già quest’anno è difficile, perché la spesa prevista per quest’anno era già stata deliberata e ci sono cittadini che hanno già pagato entrambe le rate della Tari. Probabilmente, quindi, verrà prevista una detrazione sulla bolletta dell’anno prossimo. È comunque chiaro che questa detrazione non corrisponderà ad una gran cifra, dato che la riduzione di spesa legata alla riduzione dei passaggi va divisa tra tutti i cittadini. Ovviamente, potrebbe succedere che l’anno prossimo qualcuno cambi Comune di residenza, e in questo caso verranno comunque definite modalità di rimborso”.