Meno emozione e più testa. Quello che deve insegnarci la solidarietà per l’Ucraina di questi giorni

Meno emozione e più testa. Questa l’obbiettivo che, come comunità di Sona, dobbiamo provare a porci per rendere strutturale l’enorme e prezioso sforzo di solidarietà verso i rifugiati ucraini che stiamo mettendo in campo in queste settimane, e che Il Baco racconta quotidianamente.

Dobbiamo provare dare solidità all’empatia attiva che la questione ucraina ha creato sul nostro territorio, come già era accaduto per fatti tragici del passato quali il terremoto in centro Italia o lo tsunami nel sud-est asiatico del 2004, per citarne solo due.

Dobbiamo fare in modo che lo sforzo di questi giorni non si fermi all’aspetto emozionale, che passa e va senza diventare fecondo, ma metta radici forti nella nostra comunità. In maniera che poi, passata (speriamo) l’emergenza del conflitto, continui a circolare nel nostro tessuto sociale questa spinta a guardare oltre il proprio ombelico, oltre la porta di casa propria.

Perché la comunità di Sona necessita oggi, come forse mai prima nella sua storia moderna, di un ritorno alla partecipazione, necessita di cittadini che si sentano protagonisti e non semplici spettatori della realtà che li circonda. Vi è un mondo fuori che ha un bisogno assoluto del nostro impegno: nel volontariato sociale, nell’associazionismo sportivo, nelle parrocchie, nella politica locale. L’alternativa è la desertificazione civica a cui stiamo assistendo.

Meno emozione e più testa: Facciamo in modo che il disastro della guerra pianti semi di comunità sul nostro territorio. Sarebbe la migliore dote che può venirci da questa tragedia.