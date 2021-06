Medie di Lugagnano, anche l’amministrazione comunale favorevole al nuovo indirizzo sportivo

Durante l’ultima seduta di Giunta, l’Amministrazione comunale di Sona si è espressa favorevolmente in merito alla realizzazione dell’indirizzo sportivo presso la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Anna Frank di Lugagnano.

Progetto e desiderio della Dirigente Elisabeth Piras Trombi Abibatu che ha trovato l’appoggio di sindaco e assessori ritenendo l’attività sportiva agente di inclusione sociale e di partecipazione alla vita di gruppo e di integrazione delle differenze.

Tenuto conto che si trova in fase di progettazione un centro sportivo polivalente a Lugagnano, le intenzioni dell’Istituto Scolastico si sposano perfettamente con la volontà dell’Amministrazione di incentivare l’uso delle strutture di proprietà comunale e proprio per ciò destinate a soddisfare le esigenze della comunità intera, con l’obiettivo ultimo di costruire luoghi di incontro e socializzazione.

Sarebbe un bel vantaggio anche per la scuola, che arricchirebbe la propria offerta formativa e avrebbe gli adeguati spazi per lo svolgimento delle attività.

Presentare al Provveditorato agli Studi di Verona la richiesta dell’Istituto, con l’appoggio del Comune e con un progetto così interessante, potrebbe ottenere risposta positiva e magari potrebbe essere già effettivo dall’anno scolastico 2022/2023.

L’indirizzo sportivo andrebbe ad affiancare l’indirizzo musicale già in corso, fiore all’occhiello dell’Istituto che da anni prepara musicisti che hanno proseguito con successo gli studi dello strumento. L’inclinazione alla musica è condivisa dall’intero Istituto per ogni ordine e grado di scuola, sviluppando in sinergia progetti educativi, spettacoli e concerti di livello. Numerosi anche i concorsi a cui gli strumentisti hanno partecipato ottenendo ottimi risultati.

Unico nella zona, l’indirizzo sportivo potrebbe fare da calamita per le nuove iscrizioni anche tra i residenti dei Comuni limitrofi.