Medicina di base nel territorio sonese: lascia un altro medico

Altro cambiamento in vista per la medicina generale sul territorio sonese. Dal primo marzo, la dottoressa Alessia Massarutto cesserà di svolgere la professione di medico di famiglia. Lo ha annunciato lei stessa con una comunicazione ai suoi assistiti.

Dal marzo 2020 aveva lasciato l’ambulatorio di via Don Castello a San Giorgio in Salici, decidendo di ricevere i pazienti solo nell’ambulatorio di piazza Della Vittoria a Sona. Ora, come si diceva, è arrivata la decisione di non continuare come medico di base sul territorio: nella comunicazione inviata ai suoi assistiti la dottoressa ha infatti spiegato che la sua vita professionale prenderà un’altra direzione.



A differenza di quanto avvenuto con il pensionamento del dottor Francesco Paolo Schiera, che è stato rapidamente sostituito nell’ambulatorio di via Pelacane a Lugagnano, con l’incarico conferito dai primi di gennaio alla dottoressa Tissjana Bejko, non c’è nessun sostituto in vista, almeno per ora, per la dottoressa Massarutto.



Gli assistiti dovranno cercare sul sito dell’Ulss 9 un altro medico che abbia ancora posti disponibili e procedere quindi alla registrazione attraverso l’apposito portale.

Quella della ormai cronica carenza di medici di base è un problema sempre più grave, che crea disagi importanti ai cittadini del nostro territorio.