Medici a Lugagnano: individuato e risolto un errore sul portale per la registrazione dei nuovi assistiti

Nei giorni scorsi, erano arrivate diverse segnalazioni relative alla difficoltà, riscontrata da alcuni cittadini di Lugagnano, di registrarsi come pazienti della dottoressa Tissjana Bejko, sostituta del dottor Francesco Paolo Schiera, sull’apposito portale dell’Ulss 9. La dottoressa risultava, infatti, non disponibile, sebbene in realtà avesse ancora diversi posti per nuovi assistiti.



“Il problema – spiega il sindaco Gianluigi Mazzi – era riconducibile ad un errore nel nome della dottoressa inserito nel portale. Ora comunque mi risulta che sia stato risolto”. Quindi, adesso dovrebbe funzionare tutto.



Il dottor Schiera è andato in pensione a partire dall’anno nuovo; a sostituirlo, presso l’ambulatorio di via Pelacane, è appunto la dottoressa Bejko, a cui l’incarico è stato conferito nei primi giorni di gennaio. Come aveva spiegato proprio Mazzi al Baco nel servizio dedicato al problema della carenza dei medici di base, il passaggio dei pazienti non è automatico: gli assistiti del dottor Schiera che vogliono essere seguiti dalla dottoressa Bejko devono presentare la richiesta collegandosi a questo link: www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=212.



Proprio nell’effettuare la registrazione, nei giorni scorsi, più di un cittadino aveva riscontrato l’impossibilità di portare a termine la procedura. Problema che, come si diceva, è stato risolto e quindi è ora possibile procedere alla richiesta sul portale.