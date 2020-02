Mauro Pelaschier di Sona premiato da Mattarella “per il suo autorevole contributo nella sensibilizzazione al rispetto e alla tutela degli ecosistemi marini”

Lunedì 17 febbraio si è svolta al Quirinale la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica Mattarella.

Le onorificenze vengono a cittadini distintisi per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità, per le attività in favore della coesione sociale, dell’integrazione, della ricerca e della tutela dell’ambiente.

Tra i premiati, come già avevamo scritto, anche Mauro Pelaschier di Sona, “per il suo autorevole contributo nella sensibilizzazione al rispetto e alla tutela degli ecosistemi marini”.

In questi recenti anni Pelaschier si è, infatti, dedicato alla difesa del mare. Ha compiuto il periplo d’Italia su barca a vela come ambasciatore della Fondazione One Ocean. Per testimoniare il rispetto degli ecosistemi marini e diffondere la Charta Smeralda, un codice etico di comportamenti virtuosi per la conservazione dell’ambiente marino. Ampiamente giustificata quindi la nomina a Commendatore della Repubblica.

La sua fama però Pelaschier l’ha conquistata in mare, anzi nei mari di tutto il mondo. Seguendo la tradizione di famiglia, più precisamente di nonno Francesco, di papà Adelchi e dello zio Annibale, tutti grandi velisti plurititolati. Comincia giovanissimo a veleggiare nelle natie acque triestine iniziando così una straordinaria carriera, diventando oltre che un campione anche uno dei volti più popolari del mondo della vela. Numerosissimi i suoi successi, anche olimpici.

Nel 1983 raggiunge la grande popolarità come timoniere di Azzurra, la prima barca italiana all’America’s Cup. E sarà poi al suo comando anche nella sfida successiva a Perth nel 1987.