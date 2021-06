Maturità 2021: l’augurio del Baco a tutti gli studenti del Comune di Sona

Eccola, questa sera, l’ennesima “Notte prima degli esami”, Covid edition per la seconda volta. E come nel film i protagonisti guardavano i Mondiali di calcio, anche oggi gli studenti italiani tifano gli azzurri mentre ripassano tra una pagina e l’altra. Un importante capitolo di vita sta per concludersi e un grande ostacolo si erge difronte: la prova di maturità. Domani, mercoledì 16 giugno 2021, si comincia. In Italia, in Veneto, a Verona.

Forse, per qualcuno, l’ansia offusca temporaneamente la sensazione di malinconia per ciò che si è vissuto negli anni precedenti. Forse qualcun altro, che invece non è così preoccupato, sta già pensando alla vacanza che lo aspetta. Sicuramente c’è chi non si ricorda nulla e chi ha sempre studiato tantissimo. C’è chi non ha ancora capito come funziona il nuovo esame, chi è preparato ma non è sicuro di sé, chi è sicuro di sé ma non è preparato, e chi alla fine se la caverà egregiamente. Il tutto, dopo aver passato un anno di fuoco tra le pagine di un libro e lo schermo di un computer.

La commissione, alle 8.30 di domani, sarà pronta in classe ad accogliere i primi candidati. I professori che comporranno le commissioni saranno tutti interni, mentre il presidente sarà esterno. Niente scritti, come l’anno scorso. Solo un unico maxi-colloquio orale in cui ogni studente dovrà presentare il proprio elaborato, che gli alunni dovevano aver preparato entro la fine di maggio. Ci sarà anche la prova di italiano con l’analisi di un testo, poi l’esposizione su una delle materie di indirizzo ed infine l’esperienza di PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, cioè l’ex Alternanza Scuola-Lavoro.

Massimo cinque colloqui al giorno, ammesso un solo accompagnatore per ogni studente, distanziamento e rigorosamente mascherina chirurgica, come dispongono i rigidi protocolli anti-contagio. Ma a tutto questo, i ragazzi sono già abituati. Dopo un anno altalenante trascorso tra la costante incertezza di un ritorno in classe e di una Dad che allunga sempre più le distanze, è arrivato davvero lo scoglio più difficile, modellato ad hoc in funzione della pandemia.

Le classi quinte lo sapevano già: anche quest’anno, come quello passato, avrebbero vissuto una maturità unica nel suo genere. Erano rientrati in classe a settembre, ma dopo soli due mesi la campanella del mattino aveva già smesso di suonare. La didattica a distanza li ha accompagnati ben oltre il Natale, finché la decisione del Governo di far rientrare in aula i ragazzi dal 18 gennaio non è stata soverchiata da un’ordinanza del Presidente del Veneto Zaia che rimandava la presenza al 1° febbraio. Non tutti insieme, sia chiaro: prima al 50%, poi al 75%. Solo alla fine, i compagni hanno potuto rivedersi tutti.

Sicuramente però, questo ultimo anno di scuola i maturandi lo avranno sempre scolpito nella memoria. Sono stati messi a dura prova dal virus sia in classe quarta che in quinta, e ora sono finalmente giunti al traguardo. Un traguardo che segna il passaggio all’età adulta, che apre le porte all’Università e al mondo del lavoro e che costituisce un elemento fondamentale nella propria formazione personale e professionale.

“Buona fine e buon inizio” si dice a Capodanno. Ecco, questo augurio invece noi lo facciamo adesso: che sia per tutti l’ultimo grande passo verso la fine del percorso scolastico e sia il principio di un sogno più grande verso la realizzazione di sé, qualsiasi forma essa abbia. In bocca al lupo a tutti i maturandi di Sona, Lugagnano, San Giorgio e Palazzolo!