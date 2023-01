Mattia, lo specialista nella risoluzione dei conflitti internazionali partito da Lugagnano

Prosegue la rubrica Sona-Mondo con l’approfondimento della conoscenza di un giovane di Lugagnano che, dall’Inghilterra, ci racconta come sta realizzando il proprio progetto di vita. L’esperienza che descrive fa capire quanto è importante seguire senza esitazioni le proprie passioni ed i propri interessi al di là degli ostacoli e delle difficoltà che si possono incontrare. Il protagonista di questa intervista è Mattia Cacciatori, nato e cresciuto a Lugagnano.

Iniziamo con una breve presentazione del periodo in cui hai vissuto a Lugagnano?

Sono nato e cresciuto a Lugagnano, dove conservo ancora buona parte delle mie relazioni sia familiari che amicali. Per capirci, anche la mia compagna, con cui vivo in Inghilterra, è di Lugagnano e con lei ho trascorso buona parte della mia infanzia ed adolescenza. Le scuole superiori le ho frequentate presso il liceo “Agli Angeli” seguendo l’indirizzo Europeo con frequenza a tempo pieno. È stata un’esperienza di comunità che mi è piaciuta tantissimo. Durante il liceo ho avuto l’opportunità di fare anche una bellissima esperienza di tre mesi in Australia. Dopo il liceo ho proseguito gli studi all’università Cà Foscari di Venezia seguendo il corso triennale in “Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea” studiando cinese e tibetano.

Studiare lingue orientali non è molto comune. Fa parte forse di una tua capacità di capire come evolve il contesto socio-economico globale?

La scelta di studiare il cinese l’avevo considerata strategica, anche se con il tempo l’interesse è un po’ cambiato. Visto il veloce evolversi della situazione geopolitica internazionale infatti, in questo momento sarebbe più strategico conoscere l’ucraino ed il russo per intendersi. Ma è sempre più chiaro che il veloce evolversi delle situazioni, che la globalizzazione ci fa vivere in tempo reale, non consente di fare pianificazioni a medio termine. Sia chiaro, della mia scelta non sono pentito, ma di certo, conclusa l’università, il mio interesse è un po’ cambiato. Il mondo del lavoro lo considero congestionato e quindi molto competitivo e quindi è importante ricercare opportunità nelle quali si possa esprimere il meglio di sé stessi. Frequentando la triennale ho conosciuto in modo più preciso le dinamiche sociali a livello internazionale e quindi ho scelto di completare gli studi, sempre in Cà Foscari, con un master di specializzazione in “Relazioni Internazionali comparate” dal quale sono uscito con un’eccellente valutazione presentando un lavoro sul Tribunale speciale della Cambogia riguardo i crimini commessi dai Khmer Rossi alla fine degli anni ‘70.

Indubbiamente un’esperienza universitaria molto stimolante. E poi?

Durante il master mi sono appassionato alla ricerca indipendente e quindi ho maturato l’interesse per un dottorato di ricerca. Dopo aver valutato una decina di opportunità, sia in Inghilterra che negli Stati Uniti, ho scelto l’università di Bath in Inghilterra, grazie anche alla mia supervisor che mi suggerì di porre attenzione più che sull’argomento, sullo stile del professore che lo propone. Per questo ho fatto una scelta di cui sono soddisfatto, ed ho collaborato con il prof. David Galbraith, esperto di ricerca rigorosa ed approfondita, molto attenta nel tenere l’accademia legata alla realtà di tutti i giorni per non rischiare di essere autoreferenziali. Un’esperienza questa che è durata circa tre anni e mezzo.

In alto, Mattia con la compagna Anna in escursione al Castello di Eilean Donan nelle Highlands Scozzesi. Qui, Mattia con Anna alla celebrazione per il conseguimento del dottorato di ricerca presso l’università di Bath.

Quindi il tuo vero salto oltre confine è avvenuto a 25 anni con questo dottorato. E poi com’è andata?

Se consideri che fino a quel momento, pur impegnandomi a fondo, mi ero considerato particolarmente fortunato, in realtà non ero cosciente di quanto mi sarebbe accaduto di lì a poco. Infatti, mentre stavo concludendo l’esperienza di dottorato, l’università di Bath ha attivato la ricerca di un professore associato, “teaching fellow” in inglese, che non mi sono lasciato perdere. Risultato incredibile è che un percorso di sette anni, almeno in Italia, si è risolto prima ancora della conclusione del dottorato, ritrovandomi in mano un contratto di lavoro a tempo indeterminato per due insegnamenti: sicurezza internazionale e relazioni internazionali. Si tratta di un lavoro orientato alla ricerca di soluzioni ai conflitti internazionali anche legati al terrorismo, attraverso azioni di mediazione. In questi tempi il lavoro non manca, basti pensare che siamo considerati i “Becchini della politica”. Collaboriamo infatti con diversi ministeri della difesa e con l’ONU per fornire suggerimenti, appunto, riguardo possibili soluzioni ai numerosi conflitti internazionali attualmente attivi. Per fare un esempio, con il mio dipartimento abbiamo prestato consulenza al primo ministro finlandese per dare indicazioni riguardo la possibile risoluzione dei conflitti in Thailandia. Questa mia esperienza accademica mi ha portato ad essere inoltre direttore di cinque percorsi di master del mio dipartimento. L’attività accademica è infatti articolata in tre tipologie: attività di ricerca, attività di insegnamento ed inoltre attività di coordinamento e verifica dei percorsi master.

Questa posizione di giovane professore quali tipologie di studenti ti porta ad incontrare?

Nell’università di Bath molti studenti sono internazionali, circa il 60% e provengono da tutto il mondo. Tra questi anche numerosi italiani che sono in esperienza di studio in Inghilterra sia per scelta diretta che per lo svolgimento di esperienze simili all’Erasmus. In particolare, con l’Italia abbiamo una partnership con l’università di Siena.

Approfondiamo ora la dimensione più privata e sociale? Come vivi in Inghilterra quando non sei all’università?

In Inghilterra si vive bene, non lo nascondo. Si potrebbe dire che manca la pizza, o meglio che gli inglesi non sanno fare la pizza, però sempre più italiani aprono pizzerie oltre Manica e quindi anche questo aspetto è in parte risolto. Restando più sulla dimensione professionale, l’Inghilterra è una nazione con forte radicamento internazionale, anche per il suo passato coloniale. Insomma, ho trovato un mix di culture che mi è piaciuto e che è molto in linea con la mia professione. Trovo piacevole, inoltre, la cultura inglese radicata sull’esperienza con la natura, l’outdoor, assolutamente molto più presente che in Italia, in quanto la sperimenti già quando esci di casa. A Lugagnano siamo vicini a molte opportunità naturali a partire dal monte Baldo e dal Lago di Garda, ma l’esperienza inizia dopo un viaggio in auto, seppur breve, e non già quando esci dalla porta di casa. Nel mio tempo libero leggo moltissimo, circa 30-35 libri all’anno, tutti chiaramente in inglese, e guardo anche molti film. Da un punto di vista sportivo sono appassionato di ultramaratona in montagna e quindi dedico molto tempo agli allenamenti in preparazione alle gare a cui partecipo. Sono anche un po’ musicista in quanto suono la chitarra fin dall’adolescenza ed il violino, questo da qualche anno.

Parliamo anche della tua vita familiare e sentimentale? Come sei riuscito a conciliarla?

Quando si sceglie di vivere lontano da casa e dal proprio luogo di origine, la distanza si percepisce sempre, anche se si resta in Italia. Sicuramente la frequenza di incontro si è ridotta sia con familiari che con amici e questa è una difficoltà che sento. Buone notizie invece riguardo la relazione con la mia ragazza, anzi compagna. Come anticipavo, con Anna ci conosciamo fin dai tempi delle scuole ma di fatto la nostra relazione si è accesa dopo il diploma, nell’occasione di una festa di ex compagni di classe. Quando mi sono trasferito per il dottorato la distanza si sentiva e, in modo alterno, ci si incontrava o a Lugagnano o a Bath. Quando però ho ricevuto l’incarico stabile dall’università abbiamo scelto di vivere assieme in Inghilterra, ed Anna quindi si è trasferita trovando lavoro lei in zona.

Quindi il tuo e vostro futuro lo vedete sempre a Bath o forse di nuovo a Lugagnano?

Ho 36 anni e sicuramente immagino la mia vita ancora in modo dinamico. Per questo il rientro in Italia non è ancora un obiettivo al momento. Non ho idea di quale sarà la prossima opportunità, ma sicuramente cercherò di cogliere tutte quelle che incontrerò, come ho fatto finora. Secondo uno sguardo più a lungo termine, comunque, l’Italia ed in particolare Lugagnano restano il luogo dove riconosco le mie radici e quindi, quando sentirò che è giunto il momento, il rientro credo ci sarà. Tutto questo perché, come è ben noto, l’Italia è sicuramente una terra di una bellezza infinita ma in termini professionali, purtroppo, non è il luogo dove si trovano le migliori opportunità.

Concludiamo con un messaggio a quei giovani che devono fare scelte di studio e di vita. Che cosa ti senti di dire loro?

Di non stare troppo in ansia in attesa di consigli risolutori da altre persone, siano esse professori o familiari. Inoltre, è importante non farsi spaventare da un mercato del lavoro complesso e dalle situazioni geopolitiche che evolvono con rapidità. Ognuno deve poter esprime il meglio di sé, al di là che sia facile o meno. Per quanto mi riguarda, io ci sono riuscito grazie alla mia determinazione e dal sostegno indiscusso dei miei genitori, che non finirò mai di ringraziare.