Matteo Mazzi di Lugagnano, andato a vivere in Argentina per amore (e per la musica)

L’Argentina, terra lontana, ricca di forti contrasti ma per questo affascinante, unica nel suo genere, un gioiello naturalistico. Ma anche terra madre, amica e sorella per tanti italiani, che li vi si sono recati a partire dall’800 dello scorso secolo alla ricerca di una vita più sostenibile, alla ricerca di opportunità per sé e per la propria famiglia. È un legame quasi viscerale quello che lega il popolo italiano a quello argentino.

Non sono sempre state però, nel corso degli anni, le motivazioni di prima necessità a far percorrere migliaia e migliaia di chilometri a nostri connazionali per approdare in Sudamerica. Questo potere lo può avere anche la fede o l’amore tra due persone. La fede ha portato preti nostri concittadini a compiere la opera pastorale proprio in Argentina. Parliamo di don Giovanni Bendinelli e di don Eros Zardini che proprio in questi giorni, a Lugagnano, ci hanno raccontato il loro vissuto in quella terra lontana. O del compianto don Roberto Zardini, di cui il fratello di don Eros ha raccolto l’eredità spirituale.

E’ stato invece l’amore a portare il lugagnanese Matteo Mazzi, figlio di Giuseppe del ramo dei Mazzi “Matii”, a trasferirsi in Argentina per sposare la sua Natalia Aimo, conosciuta proprio in occasione di un viaggio di cortesia ai sacerdoti nostri concittadini. Galetto fu il don quindi!

Abbiamo incontrato Matteo in occasione della sua vacanza in Italia di queste settimane assieme alla moglie Natalia, al cognato Mario e alla figlia di lui Geraldine (nella foto sopra di Mario Pachera, Matteo, con maglia bianca e blu, assieme al papà Giuseppe, rimasto a Lugagnano, alla moglie Natalia e al cognato Mario con la figlia Geraldine)

“Sono andato a vivere in Argentina a Salta il 15 agosto del 2014 – ci racconta Matteo –. Nel corso degli anni precedenti mio padre, con alcuni conoscenti, si recava lì per fare visita don Roberto e don Giovanni. Svolgevano la loro opera sacerdotale a Quilmes, una città della provincia di Buenos Aires situata nella parte sud dell’area metropolitana. A questi viaggi partecipavo anch’io e, in un’occasione, abbiamo visitato la città di Salta”.

“Un giorno in cui c’era brutto tempo e non si potevano fare escursioni – prosegue Matteo, che ha suonato dal 1988 al 2008 nella banda di Sona – sono uscito in solitaria dall’albergo e sono andato a fare un giro in città. Ad un certo punto ho sentito provenire il suono di una banda da una piazza e, data la mia passione per la musica e attratto come un topolino dal Pifferaio Magico (ride, NdR), sono andato a vedere chi stava suonando. Ero l’unico spettatore dato il brutto tempo”.

“Tra i musicisti notai Natalia – ricorda Matteo -, che suonava e suona tutt’ora nella banda della provincia di Salta. La provincia in Argentina rappresenta un concetto demografico e territoriale ben più ampio rispetto all’Italia, la possiamo paragonare alla regione. I territori sono talmente vasti e le distanze talmente elevate che, gioco forza, il raggruppamento territoriale ha connotati ben più ampi rispetto a quelli a cui siamo abituati in Italia. Salta è la capitale della provincia, come per noi è Venezia per il Veneto”.

Salta è situata nell’estremo nord-occidentale del Paese. Si può considerarla geologicamente divisa in tre zone di rilievo molto distinte: all’ovest la zona della cordigliera delle Ande con l’altopiano molto elevato e quasi deserto chiamato Puna de Atacama, nel centro, dove si trova la maggior parte della popolazione e il capoluogo provinciale, zona di valli subtropicali molto fertili con clima mite e temperato, nell’estremo nord, dentro l’area di selve montagnose si trova il Parco Nazionale Baritú, all’est e nordest invece vi è la pianura calda.

“Possiamo proprio dire che, oltre al don, galeotta fu anche la musica! Da quell’incontro causale seguì poi una corrispondenza fitta e continua tra di noi e nel 2014 decisi che era arrivato il momento di trasferirmi in Argentina”, racconta Matteo.

“Ad ufficializzare il nostro matrimonio – ricorda Natalia – fu proprio don Eros. Il mio testimone di nozze fu una persona speciale, che partecipava a questi viaggi e con il quale abbiamo stabilito un bel rapporto di amicizia. Era una persona particolarmente cara anche alla vostra comunità di Lugagnano: Andrea Barbieri”.

“L’Argentina è immensa – ci spiega Mario, fratello di Natalia -. Ci sono tradizioni, modi di pensare e di vivere diversi da nord a sud. Pur mantenendo la stessa matrice linguistica del Castigliano spagnolo, si parlano tanti dialetti diversi tra di loro. Per visitarla tutta in maniera abbastanza esaustiva, una persona deve avere a disposizione almeno un paio di mesi di tempo. Tanto per fare un esempio: la distanza tra Salta e la capitale Buenos Aires è di 1.500 chilometri”.

“A Salta adesso è estate ed è anche stagione di piogge. Le temperature vanno dai 35 gradi di giorno ai 15 di notte. Una forte escursione termica che è anche fonte anche di frequenti raffreddori tra la popolazione – ci raccontano –. Tutti girano con uno zainetto sulle spalle all’interno del quale ci sono uno spolverino, una giacca a vento, un maglioncino o altro che possa proteggere da una temperatura piuttosto fresca. L’inverno non è freddo come qui in Italia: sempre per effetto della grande escursione termica si può arrivare attorno allo zero di notte mentre di giorno si hanno i 15 gradi se è nuvoloso. Se c’è sole non è infrequente superare i 20 gradi”.

“Mentre a Buenos Aires è abbastanza evidente l’influsso della migrazione europea del secolo scorso – aggiunge Matteo –, a Salta è più marcata la presenza di geni degli abitanti originari dell’Argentina. Sono i ‘criollos’, i creoli. Cioè la fusione tra abitanti originari e gli europei dominatori provenienti dalla Spagna”.

Mario, che nella vita è architetto, ci fa una breve presentazione dell’architettura di Salta: “Lo stile della nostra città è una fusione tra lo stile locale dei nativi con lo stile importato dalla Spagna. Lo possiamo definire stile Neocoloniale Barocco. Se ne ha una chiara visione nella piazza principale di Salta. Giusto per dare un’idea più precisa troviamo chiaro esempio di ciò nel film Mission. Esistono ancora oggi strutture del 1500/1600 che si sviluppano in senso longitudinale con tre patios (cortili, NdR) uno consecutivo all’altro e collegati tra loro. Sono le famose case ‘Chorizo’, patrimonio culturale e architettonico dell’Argentina.”.

La famiglia di Natalia e Mario, il cui cognome è Aimo, è anch’essa di origini italiane. Trova le sue radici in Piemonte, a Mondovì in provincia di Cuneo. Il loro bisnonno, Giovanni Aimo, si recò in Argentina in cerca di fortuna, uno dei tanti per cui questa terra fu tierra ospitàl. La traduzione di Matteo mi aiuta nel comprendere il loro racconto ma devo dire che, il sentire parlare la loro lingua, è piacevole. L’idioma spagnolo è una lingua calda, gradevole, sensuale.

Il Covid ha “picchiato duro” anche in Argentina. Ma con una distinzione positiva rispetto a quello che è accaduto negli altri paesi dell’America Latina. “L’Argentina ha reagito in maniera molto proattiva ed organizzata contro la minaccia della pandemia – ci racconta Matteo –. Le autorità sanitarie si sono attivate subito, sfatando il mito che Argentina significasse disorganizzazione e malasanità. La gran parte della popolazione è vaccinata e la gestione coordinata dei cicli di vaccinazione, supportata da strumenti informatici e dall’utilizzo dell’On-Line e delle APP, sono paragonabili a quanto avvenuto in Italia. Il tutto gestito in maniera molto efficiente! Un po’ di rilassamento si è avuto in una occasione particolare: la morte di Maradona. Le strade si sono riempite di persone ed abbiamo avuto un picco di contagi”.

“Il vaccino utilizzato – prosegue Matteo – è lo Sputnik, di fornitura russa. Vaccino che, per altro, viene prodotto proprio in Argentina. Con la Russia il pagamento è avvenuto come una sorta di scambio merce. Il Peso argentino non ha molto potere di acquisto perché soggetto a continua svalutazione. La Russia, dopo la crisi politica con l’Ucraina, è andata in sofferenza dal punto di vista dell’approvvigionamento del grano. Cosa che assolutamente non manca in Argentina. Dout ut des, Sputnik con grano”.

Matteo e Natalia condividono, nella musica, passione e professione. Lavorano entrambi nella Banda Municipàl della provincia di Salta. In piena pandemia, con la costrizione domestica delle prestazioni sonore, nel giugno 2020 fu realizzato un bellissimo video musicale Suol Bossa Nova in collaborazione tra la Banda di Sona e Matteo da Salta.

Concludiamo l’incontro che ci ha portato a fare un viaggio in questa parte dell’Argentina dove ci vivono amici con i quali la nostra comunità ha creato un legame di vicinanza ed affetto. Parlando con loro ho respirato l’aria di casa. Mi sono riconosciuto, da italiano, nel loro modo di esprimersi, di concepire i legami tra le persone, nell’essere fieri del loro presente e delle loro radici. Mi hanno raccontato della solidarietà di prossimità che si instaura tra vicini di casa, della disponibilità che si concede a chi ha una necessità, del piacere di condividere momenti di aggregazione, dell’essere comunità.

Mi riporta ad un sapore antico del mio essere bambino, che giocava a Lugagnano tra la Corte Beccarie, Corte Messadaglia ed il Borgo, tra porte di casa aperte, tra panni stesi ad asciugare che ogni tanto si beccavano qualche pallonata tra le urla delle mamme, tra scambi baratto di uova frutta e verdura, tra nonni seduti fuori dall’uscio.

Se anche questo è parte del vivere l’Argentina, credo sia una delle mete di viaggio che vale la pena fare. Non ci mancherebbero nemmeno gli appoggi!