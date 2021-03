Martina Sona di Lugagnano si laurea campionessa regionale olimpica di tiro con l’arco

Ascolta questo articolo

In passato abbiamo già celebrato i successi della nostra talentuosa Martina Sona, giovane arciera del Cangrande residente a Lugagnano, che ancora una volta abbiamo il piacere di incontrare.

Infatti, nonostante le sfide che il Covid-19 ci ha imposto e le nuove situazioni create dalla pandemia, Martina ha continuato la sua preparazione sportiva e alla fine della stagione Indoor (che si differenzia dalle competizioni all’aperto per il numero di frecce a disposizione, la distanza e il diametro del bersaglio) ha raggiunto il più difficile tra tutti i risultati possibili: la riconferma come campionessa regionale olimpica classe ragazze.

Ai campionati regionali del 27 febbraio a Santa Lucia di Piave, nel trevigiano, ha non solo ha vinto l’Oro nella sua classe, ma si è anche imposta con un margine nettissimo al termine della gara. Si è trattato di una competizione come sempre sofferta, ma condotta in testa fin dall’inizio, aumentando via via, freccia su freccia, il vantaggio sulle avversarie.

Per certi versi la nostra campionessa poteva sembrare svantaggiata rispetto a molte delle sue rivali che avevano potuto allenarsi in condizioni migliori, mentre a causa delle palestre chiuse Martina aveva dovuto svolgere la sua preparazione all’aperto, anche con condizioni meteo talvolta difficili. Tuttavia, come è accaduto anche in passato, al momento del bisogno la nostra campionessa ha saputo tirare fuori risorse impensabili.

Ci racconta la giovane arciera: “All’inizio come sempre ero tesa, ma pian piano mi sono resa conto che le frecce andavano dove dovevano, il gesto era fluido e il mio coach tranquillo. Questo mi ha aiutato a calmarmi. È stata dura mantenere la concentrazione per l’intera gara, eppure solo quando è finita mi sono resa conto del risultato e sono stata sopraffatta dall’emozione”.

Una gioia, la sua, ovviamente condivisa dai genitori, Silvia e Gianni, che erano stati costretti dai regolamenti vigenti a non presenziare alla gara e ad attendere all’esterno la comunicazione dei risultati.

Con gli occhi pieni di orgoglio mamma Silvia ci dice: “Questa volta proprio non ci avrei scommesso. Martina e i suoi coach hanno fatto un miracolo! Dopo un anno, oltre che una stagione, difficile, nostra figlia e il suo team ci hanno offerto un bellissimo motivo per festeggiare! Un raggio di sole in questo periodo buio.”.

È giusto ricordare anche che quando a maggio si era riaperta la stagione di tiro all’aperto, Martina era stata convocata nella squadra regionale del Veneto per disputare l’edizione 2020 del trofeo Doni, una delle più prestigiose manifestazioni arcieristiche giovanili Italiane tra rappresentative Regionali. La classifica nazionale finale l’aveva vista conquistare un prestigioso secondo posto, contribuendo così alla conquista da parte del Veneto dell’Argento a livello nazionale.

Alla soddisfazione della famiglia Sona si è naturalmente unita anche quella del suo tecnico Assunta Atorino, che lavora con lei da ormai quattro anni, e del suo coach Marco Latini, che le è stato accanto per tutto il percorso agonistico.