Martedì sul sito del Baco la diretta del Consiglio comunale di Sona. Verranno confermate per il 2022 le aliquote e le detrazioni IMU in vigore

Dalle 18 di martedì 28 dicembre potete seguire direttamente sul sito de Il Baco da Seta la diretta della seduta del Consiglio comunale di Sona. E’ consentito l’accesso dei cittadini in presenza in sala consigliare per poter seguire la seduta, con obbligo green pass, di mascherina e distanziamento.

Questi gli argomenti all’ordine del giorno della seduta:

Comunicazioni del Sindaco, dei Consiglieri comunali e degli Assessori ai sensi dell’art. 32 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; Approvazione verbali sedute precedenti del 04.11.2021 e del 23.11.2021; Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale Legge n. 160/2019; Imposta municipale propria (IMU) – Conferma aliquote e detrazioni per l’anno 2022; Imposta di soggiorno: determinazione delle misure per l’anno 2022; Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche: determinazione dell’aliquota per l’anno 2022; Approvazione programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022-2023-2024; Verifica della quantità e delle qualità delle aree da destinarsi alla residenza che potranno essere cedute in proprietà. Determinazione del prezzo di cessione anno 2022; Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024; Approvazione bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati; 11. Revisione ordinaria delle società partecipate – Anno 2020 – Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016.

Per seguire la diretta in streaming potete CLICCARE QUI oppure cliccare sull’immagine dell’aula consigliare presente sulla home page del nostro sito.

Una comoda modalità per essere informati sulle decisioni che vengono prese dai nostri amministratori. Anche grazie al Baco.