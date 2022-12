Martedì a Sommacampagna una lettura pubblica di leggende e canti della tradizione

A Sommacampagna, “Città che legge”, il panettone non basta per entrare in clima natalizio, meglio ritrovarsi insieme e creare l’atmosfera di festa tra brevi racconti letterari e storie della tradizione dialettale.

Saranno le poesie e gli scritti degli autori dialettali veneti più amati ad alternarsi, attraverso immagini e musiche, a leggende e canti della tradizione nella lettura proposta dal Comitato Biblioteca di Sommacampagna con il gruppo “Lettori ABC” che si terrà martedì 6 dicembre alle ore 20,45 in sala Affreschi.

Parole familiari, con risvolti anche umoristici, che recuperano il significato della ricorrenza natalizia con l’obiettivo di “farci rivivere ricordi, emozioni e usanze delle nostre radici. E possibilmente farli scoprire ai più giovani” spiega il presidente del Comitato Biblioteca di Sommacampagna, Oscar Pedrinelli.

Recentemente insignito dal Ministero della Cultura della prestigiosa qualifica di “Città che legge” per il biennio 2022-2023, il Comune di Sommacampagna prosegue fedele al proprio impegno di promozione della lettura e della cultura popolare sul proprio territorio, come sottolinea l’assessore alla cultura, Eleonora Principe: “Un’opportunità per avvicinarsi alle festività natalizie attraverso la riscoperta dell’immenso patrimonio di autori dialettali, leggende e canti della nostra tradizione. Mi auguro siano molti i concittadini a partecipare”.

L’appuntamento è gratuito ed aperto a tutti.