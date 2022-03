Martedì 1 marzo a Sona attualmente positivi sotto i 100. In Veneto sempre in calo positivi e ricoveri

Il dato Covid elaborato dall’Ulss 9 di oggi martedì 1 marzo per il Comune di Sona registra nessun ricoverato in ospedale per Covid. I positivi sono 9 in meno (97 casi complessivi).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 2 rispetto a ieri (4 complessivi). Si registrano 6 positivi in meno (139 casi complessivi).

Nel veronese sono 730 i nuovi casi nelle 24 ore, con 3 decessi. I ricoveri sono 14 in meno in area non critica (136 totali) e stabili a 10 in terapia intensiva. In Veneto da ieri si registrano 4.447 casi, con 19 decessi. I ricoveri sono 22 in meno in area non critica (1.026 totali) e 6 in più in terapia intensiva (99 totali).