La società Acque Vive Servizi e Territorio s.r.l., che per conto dei Comuni di Sona e Sommacampagna si occupa della manutenzione del verde pubblico, ha istituito in questi giorni un numero telefonico per ricevere segnalazioni ed indicazioni.

Al numero, attivato in accordo con i due sindaci, risponde il personale di Acque Vive.

Il numero creato è il 3479551313 ed i cittadini possono utilizzarlo per telefonare oppure per inviare messaggi tramite WhatsApp.