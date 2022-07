Manutenzione degli immobili comunali di Sona: l’appalto triennale vale 450mila euro

Il Comune di Sona, con una determina del 2021 aveva affidato, tramite un accordo quadro della durata di tre anni, i lavori di manutenzione degli immobili comunali ad una ditta della provincia di Treviso.

L’importo complessivo dell’affidamento è stato di 450mila euro. L’accordo quadro prevede che la ditta che si è aggiudicata l’appalto si impegni a stipulare di volta in volta contratti applicativi, esecutivi del contratto principale, e ad eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni previste sulla base delle indicazioni dell’amministrazione comunale, applicando i prezzi come da ribasso offerto in gara, che è stato del 18,475%.

Ora, con determina del 14 luglio, ed in applicazione dell’accordo quadro dello scorso anno, il Comune di Sona ha affidato alla ditta di Treviso i lavori di manutenzione degli immobili comunali relativi al secondo semestre 2022, per un importo complessivo di 63.217,92 euro.

Le lavorazioni di manutenzione da eseguire sono numerose: demolizioni, scavi e rinterri, sottofondi e massetti, bitumature, tetti e manti di copertura, restauri, pavimenti e rivestimenti, opere da lattoniere, da fabbro, da vetraio e da falegname, intonaci, isolamenti, controsoffittature, impermeabilizzazioni, impianti idrosanitari, impianti gas, termici, di condizionamento ed altro.