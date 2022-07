Manni allenatore del Volley Pallazzolo promosso in serie D: “Ora viene il bello, e le ragazze sono pronte”

Sotto il profilo sportivo, giugno a Sona è stato sicuramente segnato dalla grande impresa delle ragazze dell’Asd Volley Palazzolo, con la promozione in serie D dopo una finale al cardiopalma a Ceggia nel veneziano.

Per parlare di questa storica promozione il Baco ha incontrato Alessandro Manni, residente a Lugagnano, allenatore delle ragazze promosse in serie D, anche per fare il punto in vista della nuova stagione ormai imminente.

Siete in serie D e adesso si fa sul serio: come affronterete questa nuova sfida che inizierà a settembre con la coppa Veneto?

Ovviamente siamo felicissimi di aver raggiunto questo traguardo dopo due anni che per noi sono stati terribili a causa dello stop alle attività per il Covid e per la tragedia che ci ha portato via la nostra giocatrice Chiara Ugolini. Mi sento onorato di guidare una squadra di ragazze fantastiche che hanno voglia di lavorare, di migliorarsi continuamente ma che anche non disdegnano di creare quell’armonia di gruppo che è alla base delle nostre vittorie. Ci sarà da lottare per mantenere la categoria ma ora che l’abbiamo raggiunta vogliamo godercela fino in fondo, facendo allo stesso tempo crescere le nostre giovani inserendole pian piano nella prima squadra.

Ci saranno dei cambiamenti nella vostra rosa ora che siete passati di categoria?

Abbiamo parlato con le ragazze mettendole di fronte ad un impegno che sarà maggiore; gli allenamenti passeranno da 2 a 3 durante la settimana, con partita al sabato sera a volte fuori provincia, e pensavamo che qualcuna rinunciasse. Invece, con grande soddisfazione, c’è stata un’adesione quasi totale a questa nuova sfida e soltanto quattro atlete per motivi di studio o lavoro o per raggiunti limiti di età hanno chiesto di uscire. Al loro posto passeranno in prima squadra delle giovani under 18 che tanto preziose sono state nel finale della stagione scorsa. Come dicevo è infatti nostra intenzione far vivere il più possibile anche alle componenti delle giovanili questa eccitante esperienza nel volley di livello. Tengo a ribadire questo aspetto: la convivenza serena ed appassionata in squadra tra atlete esperte e le nuove leve è stata la formula vincente per il nostro successo e sono sicuro che anche nella prossima stagione questo gruppo con ragazze che vanno dai 16 ai 40 anni ci darà soddisfazione.

La presidente dell’Asd Volley Palazzolo Barbara Bonfichi con l’allenatore Alessandro Manni. Nella foto in alto, il direttore sportivo Mario Zorzi, il viceallenatore Stefano Ambrosi e, a destra, l’allenatore Alessandro Manni.

Giocare a Palazzolo, che è un piccolo paese, è un limite o un vantaggio?

A mio parere è un vantaggio. Possiamo usufruire di una bella palestra e devo dire che il tifo dei nostri sostenitori è stato determinante nelle partite decisive della recente stagione. Io nella mia carriera non ho mai visto qualcosa di simile. La squadra si era caricata con un po’ di propaganda sui social ma poi quando siamo entrati in palestra il tifo è stato assordante e ci ha praticamente fatto volare fino a raggiungere il nostro obiettivo.

Volley Palazzolo, in effetti, è una piccola realtà fatta soprattutto di grande passione. Il vostro risultato quindi assume un valore ancor più grande.

Il passaggio di categoria a volte si compra ma non è quello che vogliamo noi a Palazzolo. Ho avuto in passato esperienze in tante società, anche blasonate, e stavo pensando di riposarmi e godermi la famiglia. Poi un paio di anni fa sono stato contattato da Mario Zorzi, il direttore sportivo, che mi ha proposto di allenare a pochi chilometri da casa e ho accettato solo perché ero consapevole di confrontarmi con una società seria che aveva programmi ambiziosi. Sapevo che le persone erano speciali ma sono stato ancora più sorpreso nel trovare una grande collaborazione e unione di intenti tra il gruppo delle atlete e i loro dirigenti. A questi livelli, credimi, trovare chi dà grande importanza alle atlete stesse è una cosa rara. A partire dalle ragazze più giovani fino alla prima squadra c’è una grande partecipazione anche nella gestione dei problemi personali, con una passione ed una dedizione totale da parte di Mario e Barbara (Bonfichi, presidente della società, NdR) e dei loro collaboratori. E’ una grande famiglia e pur nella limitatezza dei mezzi non ho mai visto mancare niente.

Fra pochi giorni è in programma il primo torneo estivo Chiara Volley.

Ovviamente tante delle mie ragazze saranno in campo in questa manifestazione che assume un significato particolare. Chiara, oltre ad essere titolare nella nostra squadra ed aiuto allenatrice, si faceva notare nel gruppo per la sua presenza in senso positivo. Questa tragedia ci ha travolto e sconvolto ma abbiamo avuto la forza di ripartire e dedicare ogni sforzo a lei. Le sue compagne più strette con cui condivideva anche la vita fuori dalla palestra hanno voluto ricordarla con varie iniziative come questa del torneo estivo appoggiandosi ad una struttura collaudata da anni come il Fran Volley. Inoltre, in team con uno psicologo, hanno istituito il progetto ‘Ricordare Chiara Ugolini, per un mondo di rispetto e di valori umani’ portato in vari istituti scolastici per dare risalto alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne, progetto che mette in palio delle borse di studio nella memoria di Chiara.

Questo successo sul campo è quindi dedicato a Chiara.

Assolutamente sì. Andare in serie D era un obiettivo che avevamo condiviso con Chiara ad inizio stagione tanto che nel galà del volley a presentazione del calendario di partite, svoltosi nei giorni immediatamente successivi alla tragedia, ci eravamo espressi pubblicamente di voler puntare alla promozione. Qualche giorno fa, nella serata delle premiazioni a conclusione dei campionati, il presidente Fipav Bianchini ha voluto ricordare Chiara e la nostra squadra complimentandosi per la promessa mantenuta.

Concludo questa piacevole chiacchierata con Alessandro ringraziandolo per la sua disponibilità e con la promessa di andare a seguire qualche partita della sua magnifica squadra nella palestra di Palazzolo. Le ragazze meritano un tifo ancora più acceso visto che ora si confrontano con squadre molto titolate e l’invito è rivolto naturalmente a tutti i lettori del Baco che vogliono avvicinarsi a questa splendida realtà fatta di sana passione e vero coinvolgimento.