Mammografia ed ecografia gratuite in piazza della Vittoria a Sona, ecco come prenotarsi

Mercoledì 23 giugno le donne residenti a Sona di età compresa tra i 35 e i 49 anni che non abbiano già effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi potranno usufruire gratuitamente degli esami di diagnostica senologica in una clinica mobile “in rosa” posizionata in piazza della Vittoria nel capoluogo.

Al termine della visita, il personale medico e sanitario presente negli spazi attrezzati di WelfareCare consegnerà il referto.

L’evento, promosso dal Comune di Sona e supportato dalle attività economico produttive locali, promuove l’importanza della prevenzione nella diagnosi precoce dei tumori al seno tra le donne non inserite nei protocolli di screening del SSN, anche per familiarità.

“Le aziende partners che si sono dimostrate sensibili all’iniziativa manifestano l’alto valore e la particolare attenzione date alla persona e alla Comunità, soprattutto in un simile momento storico dove gli effetti della pandemia da Covid-19 hanno inciso anche sugli equilibri economici delle famiglie. In questo specifico caso hanno scelto di mettere il loro brand al servizio della popolazione femminile: il presidio, realizzato in forma innovativa, è il risultato di una straordinaria messa in rete di risorse. Un sincero grazie perciò alle aziende che hanno creduto in questa nuova proposta e hanno contribuito a creare consapevolezza sull’importanza della prevenzione. Come nelle imprese così nella società, il capitale più prezioso è rappresentato dalle persone e mettere a disposizione servizi e prendersi cura dei cittadini è un’opportunità da cogliere sia in ottica di prevenzione che per incentivare lo stare bene sempre”, spiega l’assessore alle attività economico produttive, Elena Catalano.

La neoplasia al seno si presenta come la più frequente in tutte le fasce di età: il tumore al seno colpisce una donna su otto. Fondamentali risultano perciò i progressi della medicina e gli screening per la diagnosi precoce.

“La mammografia è uno screening necessario per le donne, anche giovani purtroppo. Il futuro è nell’implementazione della medicina di genere, cioè nello studio delle influenze che hanno le differenze biologiche sullo stato di salute delle persone. E Sona ci sta lavorando pensando ad incontri con specialisti perché la parità di genere avvenga anche nella tutela della salute”, aggiunge l’assessore alle politiche sociali Monia Cimichella.

E’ possibile prenotare il proprio esame da mercoledì 16 giugno al seguente link https://www.welfarecare.org/prenota_online. E’ sufficiente prenotarsi selezionando una fascia oraria. I posti sono limitati.