Maltempo: problemi a Sona e nel sottopassaggio tra Lugagnano e Caselle

La forte burrasca che nella notte tra sabato e domenica ha investito tutta la provincia veronese ha colpito anche il territorio del Comune di Sona, fortunatamente senza danni di rilievo. Gli unici problemi si sono riscontrati in via Scarlatti ed in Via Roma a Sona. Rispetto ai danni visti a Verona il sistema di raccolta acque bianche a Sona ha tenuto.

Una situazione di disagio causata dal maltempo si è creata anche in via Stazione a Lugagnano, nel sottopasso della Rampa, che divide la frazione da Caselle, nel Comune di Sommacampagna, dove le acque non sono scolate anche per i lavori in corso per la realizzazione della TAV (nella foto). Il problema è stato causato da una grande quantità di materiale che, trasportato dall’acqua torrenziale, ha intasato il tubo da 40 centimetri che doveva far defluire l’acqua.

Per risolvere la situazione, e permettere anche di recuperare un’automobile che era rimasta bloccata nell’acqua del sottopassaggio, sono dovuti intervenire i Carabinieri, la Polizia Locale e la Protezione Civile con gli operai del Comune.

Stamattina il Sindaco Mazzi, che nella serata si era recato alla Rampa per monitorare la situazione, ha allertato il responsabile del cantiere di Cepav e alle 10 gli operai erano già in azione tra Lugagnano e Caselle per rimettere in sicurezza l’area.

Il sottopasso della Rampa dal 15 giugno verrà chiuso per due anni a causa proprio dei lavori di realizzazione della TAV, con conseguenti grandi problemi per la circolazione. Di tutte le novità dei cantieri dell’alta velocità a Sona daremo notizia nei prossimi giorni.