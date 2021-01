Maicon: Niente esordio domenica con il Sona, documenti da perfezionare

Domenica scorsa il campione brasiliano Maicon aveva assistito dalla tribuna alla vittoria in trasferta del Sona Calcio con il Fanfulla. E la speranza era quella di vederlo scendere in campo già domenica prossima in casa contro lo Scanzorosciate.

In realtà però vi sono ancora delle autorizzazioni da ottenere e pratiche da sbrigare, e quindi è impossibile che tutto venga perfezionato entro domenica. Si spera di farcela per la settimana successiva.

Maicon, che era sbarcato in Italia venerdì 8 gennaio e che sabato 9 ha sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni del Sona (foto sopra), martedì 12 ha superato i controlli medici presso un centro specializzato del territorio.

Nel frattempo, a seguito anche del grande interesse che l’arrivo dell’ex giocatore di Manchester City, Roma, Inter e nazionale brasiliana ha suscitato in tutta Italia e oltre, la società sonese ha dato il via ad un’iniziativa di marketing, mettendo in vendita le maglie autografate del campione.