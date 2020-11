Maicon al Sona Calcio: La trattativa può andare in porto

Assume concretezza la notizia, anticipata ieri dal Baco, del possibile arrivo al Sona calcio, promesso quest’anno in serie D, del campione brasiliano Maicon.

Sull’ex giocatore anche di Inter e Roma Maicon Douglas Sisenando, 39 anni (è coetaneo di Zlatan Ibrahimović), si potrebbero scrivere romanzi calcistici.

Protagonista del triplete nerazzurro nel 2010, con la conquista di Champion League, Scudetto e Coppa Italia sotto la guida di Mourinho, Maicon è stato per molti anni terzino titolare della nazionale Brasiliana con la quale ha vinto due Coppa America, due Confederations Cup, e ha ottenuto un quarto posto ai Mondiali in Brasile del 2014.

Attualmente Maicon milita nella quarta divisione brasiliana con la maglia del Villa Nova Atletico Clube allenato da Amantino Mancini, pure lui ex giocatore dell’Inter.

Ed ora sembra che possa concretizzarsi questa incredibile trattativa con il Sona, grazie ad un procuratore sportivo, che segue anche la società del nostro Comune, e ad alcuni interessi in area milanese che porterebbero il brasiliano in Italia.

Da Sona non arrivano ufficialmente né conferme né smentite. Però la clamorosa trattativa esiste, è solida e ci sono contatti stretti ed avanzati con il campione. Ma per ora si preferisce tacere, per poter dare la notizia ufficiale quando realmente il contratto verrà sottoscritto, se si arriverà al dunque.

La cosa certa è non ci sarà da aspettare molto in quanto, se andrà in porto la trattativa, il tutto verrà ufficializzato a dicembre.